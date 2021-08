Le redémarrage de Saints Row annoncé, le 25 février

in

Lors de la gamescom Opening Night Live, Volition et Deep Silver ont dévoilé le premier aperçu du nouveau Rue Saints – qui n’est pas une suite numérotée. Le redémarrage met en vedette une nouvelle distribution de personnages, que nous rencontrons dans cette bande-annonce.

Le jeu, qui se déroule dans une ville « en proie au crime », vous verra vous battre entre trois gangs principaux que vous devrez repousser dans l’ordre et éliminer le pire des criminels endurcis et ramener l’ordre pour apporter une sorte de l’ordre dans les rues.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

La bande-annonce implique fortement que le gang de personnages que nous rencontrons dans la bande-annonce CGI – The Boss, Nina, Kevin et Eli – démarre un « empire criminel », et implique fortement que vous allez créer votre propre gang pour lutter contre le contrôle de les rues.

C’est en 2013 que nous avons vu le dernier match de la série avec Saints Row 4, et nous n’avons rien vu de la série depuis.

La bande-annonce est entièrement en CG, comme vous le verrez ci-dessous, mais elle semble conserver une partie de l’irrévérence emblématique de Saints Row. Il confirme également que le jeu sortira le 25 février 2022 sur PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies