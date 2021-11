Le redémarrage de Saints Row reporté à août 2022 pour améliorer la qualité

Rendez-vous en août prochain. Capture d’écran : Volition

Le directeur de la création de Volition, Jim Boone, a annoncé que la sortie du redémarrage de Saints Row, qui fait depuis longtemps la rumeur, a été repoussée en raison de problèmes de qualité.

Le moins idiot Saints Row devait sortir le 25 février 2022, un mois déjà rempli de jeux. Il sortira désormais le 23 août 2022.

Dans une déclaration officielle, Boone a expliqué pourquoi le jeu en monde ouvert est repoussé :

Notre priorité est de créer le meilleur jeu de Saints Row à ce jour et, si nous sortions à la date d’origine, il ne serait pas à la hauteur des normes que nous nous sommes fixées, et que vous attendez et méritez. L’équipe a juste besoin de plus de temps pour rendre justice à notre vision ; nous faisons quelques ajustements et il n’y aura pas beaucoup de changement dans le jeu en dehors de la qualité globale et du polissage.

En toute honnêteté, nous avons sous-estimé l’impact que COVID aurait sur notre emploi du temps, même si tout le monde s’est très rapidement adapté au travail à domicile et a continué à être incroyablement productif.

Cependant, en raison de la taille et de la portée de notre nouveau Saints Row, il est devenu évident que pour créer le meilleur jeu possible, nous devons donner plus de temps à notre équipe pour perfectionner son art.

Comme mentionné lorsque nous avons annoncé Saints Row en août, ce sera le plus grand et le meilleur jeu de Saints Row de tous les temps et, afin d’atteindre notre objectif, nous nous sommes fixés un laps de temps généreux mais essentiel pour réaliser nos ambitions.

Rassurez-vous, il n’y aura aucun changement dans l’histoire ou les personnages ou tout ce que nous avons imaginé avec amour au cours des dernières années et déjà partagé avec vous.

Au cours des deux dernières années, tous les pans de l’industrie du divertissement ont été touchés/impactés d’une manière ou d’une autre. En tant que joueurs nous-mêmes, nous savons ce que c’est que d’avoir quelque chose de retardé que vous attendiez avec impatience ; c’est frustrant et vous vous sentez déçu. Mais nous savons aussi que lorsque nous aurons enfin Saints Row entre vos mains, cela aura valu la peine d’attendre. C’est notre priorité absolue de bien faire les choses.