Le redémarrage de Saints Row reporté à août 2022

Si vous aviez hâte de redescendre dans la rue et de vous faire un nom, ainsi que celui de votre famille, dans le Rue Saints reboot début 2022, nous avons une mauvaise nouvelle : elle a été repoussée. Et de très loin aussi.

Dans un message sur Twitter aux petites heures de la matinée, le directeur de la création de Volition, Jim Boone, a noté que le jeu passera de sa date de sortie prévue le 25 février 2022 au nouveau créneau d’été du 23 août 2022.

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu celui-ci, mais les développeurs disent que le retard a été pris afin que l’équipe puisse mieux affiner la qualité de l’expérience et améliorer un peu l’ensemble du jeu.

« Notre priorité est de créer le meilleur jeu de Saints Row à ce jour et, si nous sortions à la date d’origine, il ne serait pas à la hauteur des normes que nous nous sommes fixées, et que vous attendez et méritez », peut-on lire dans le communiqué. . « L’équipe a juste besoin de plus de temps pour rendre justice à notre vision ; nous faisons quelques ajustements et il n’y aura pas beaucoup de changement dans le jeu en dehors de la qualité globale et du polissage. »

Le développeur note ensuite que les complications résultant de la pandémie de Coivd-19 ont également affecté le calendrier de développement, et à cause de cela, l’équipe a besoin d’un peu plus de temps pour finir de créer le « plus grand et le meilleur jeu de Saints Row de tous les temps ».

Ne vous inquiétez pas si vous aimez ce que vous avez vu du jeu jusqu’à présent ; ce n’est pas une grosse refonte. Il s’agit plutôt d’un délai destiné à peaufiner le jeu. « Rassurez-vous, il n’y aura aucun changement dans l’histoire ou les personnages ou tout ce que nous avons imaginé avec amour au cours des dernières années et déjà partagé avec vous », note la publication.

Cette version fraîchement redémarrée et plus atténuée de Saints Row a été révélée lors de la gamescom Opening Night Live, et suit les exploits d’un groupe d’amis qui se lancent dans leur propre aventure criminelle dans le but de devenir Self Made. Cela semble assez prometteur et c’est exactement le genre de redémarrage dont la série avait besoin, du moins selon Alex dans notre aperçu de Saints Row.

Par ce nouveau délai, Saints Row sortira le 23 août sur PC via Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.