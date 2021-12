Le redémarrage de «Sex and the City» «Et juste comme ça» démarre avec la mort choquante du personnage principal

Le nouveau redémarrage de Sex and the City, And Just Like That, a débuté jeudi, et les fans ont été choqués de voir l’un des personnages principaux de la série mourir dans le tout premier épisode. Les débuts de la série HBO Max ont commencé comme les fans s’y attendraient, rattrapant Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) alors qu’elles naviguent hors de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine. [Please Note: Spoilers Below for the Series Premiere of And Just Like That.]

Vers la fin du premier épisode, le mari de Carrie, M. Big (Chris Noth), se présente et nous le voyons vivre normalement sa vie avec satisfaction. Cependant, les choses prennent une tournure soudaine lorsqu’on le voit saisir son épaule et s’effondrer sur le sol de sa maison. Carrie arrive à la maison mais il est apparemment trop tard. Puis, dans le deuxième épisode, il est confirmé que Big a eu une crise cardiaque et est décédé. C’est une énorme surprise, principalement parce qu’il avait été initialement question que Big n’apparaîtrait pas du tout dans la nouvelle série, mais le Noth a été annoncé comme ayant été choisi, donc les fans étaient ravis de voir comment sa relation et celle de Carrie s’étaient développées.

Lors d’une récente interview avec The Guardian, Noth a également discuté de son personnage dans la franchise et a partagé un aperçu de ce qu’il pense du riche homme d’affaires new-yorkais. « Je ne l’ai jamais vu comme un mâle dominant, c’est tellement drôle que tu dises ça. Mais c’est vrai, je reçois des offres pour jouer ces types de courtiers en pouvoir. » Il a ensuite plaisanté : « Je sais comment enfiler un costume, mais ma femme l’a parfaitement exprimé lorsqu’elle a dit : ‘Je ne pense pas que les gens réalisent que tu es un peu schlubby.' »

Noth a ensuite exprimé ses réflexions sur la façon dont Sex and the City avait une influence majeure sur la façon dont les gens voyaient la ville de New York, exprimant son inquiétude quant au fait que cela aurait pu donner une représentation inexacte ou unilatérale. « Je me sens un peu coupable que notre série soit devenue le look de ce qu’est New York. Ce glamour a toujours existé, mais ce n’était pas le seul look. C’est un peu comme ce que les Kardashian ont fait à la culture en Amérique : des millions de personnes qui suivent eux parce qu’ils ont mille chaussures dans leurs placards. Non, non, ce n’est pas pareil.

Il a ajouté : « Sex and the City a beaucoup à offrir en termes de vision de New York, parce que les gens ont besoin d’un certain glamour. Mais de nombreux quartiers ont changé, c’est donc une sorte d’amour-haine. » Et Just Like That a fait ses débuts le 9 décembre, les deux premiers épisodes étant désormais disponibles en streaming, uniquement sur HBO Max.