Le redémarrage de «Sex and the City» «Et juste comme ça» révèle la date de la première, un nouveau teaser

Le prochain redémarrage de Sex and the City, And Just Like That, a maintenant une date de première officielle, ainsi qu’une nouvelle bande-annonce. La nouvelle série de suites, qui est décrite comme « un nouveau chapitre de la série révolutionnaire HBO », devrait faire ses débuts le 9 décembre, uniquement sur HBO Max. La série de renaissance suivra Carrie, Miranda et Charlotte alors qu’elles naviguent de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine.

Et Just Like That est produit par Michael Patrick King, le créateur Sex and the City, et il ramène de nombreuses stars originales de la série, ainsi que de nouveaux membres de la distribution. Sarita Choudhury (Homeland), Nicole Ari Parker (Empire) et Karen Pittman (The Morning Show) rejoindront les stars de retour Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis dans la nouvelle série HBO Max. Après de nombreuses spéculations et rumeurs répandues, nous savons également que Aidan de John Corbett et Mr. Big de Chris Noth seront également de retour pour le renouveau. La cavalcade des stars bien-aimées de Sex and the City revenant pour And Just Like That… ne se termine cependant pas encore, car quatre autres personnages feront leur apparition. Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson et Evan Handler ont tous été confirmés pour la reprise. Dans Sex and the City, Cantone a joué Anthony Marentino, un styliste et ami de Charlotte. Garson a joué Stanford Blatch, le meilleur ami de Carrie qui a épousé Anthony dans le deuxième film Sex and the City. Eigenberg a joué Steve, le mari de Miranda, et Handler a joué Harry, le mari de Charlotte.

Une autre nouvelle star cette fois-ci sera Sara Ramirez, ancienne de Grey’s Anatomy, qui s’identifie comme queer et non binaire – en utilisant les pronoms she/they – et jouera un nouveau personnage nommé Che Diaz. Selon ET, HBO Max décrit Diaz comme « un humoriste qui anime un podcast sur lequel Carrie Bradshaw est régulièrement présenté. Che est une grande présence avec un grand cœur dont le sens de l’humour scandaleux et la vision humaine progressive des rôles de genre les ont rendus, ainsi que leur podcast, très populaires. »

Dans une déclaration sur le casting de Ramirez, le producteur exécutif de Sex and the City, Michael Patrick King, a exprimé à quel point lui et le reste de la distribution et de l’équipe étaient ravis d’avoir l’acteur dans le cadre de la nouvelle série. « Tout le monde chez And Just Like That… est plus que ravi qu’un acteur au talent dynamique comme Sara Ramírez ait rejoint la famille Sex and the City », a déclaré King. « Sara est un talent unique en son genre, aussi à l’aise avec la comédie que le drame – et nous nous sentons excités et inspirés pour créer ce nouveau personnage pour la série. »