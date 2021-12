Le redémarrage de Sex and the City lance une bande-annonce émotionnelle

Sex and the City publie une bande-annonce émotionnelle pour son redémarrage | Instagram

Récemment, « And Just Like That », le reboot du célèbre série Sex and the City a publié une avancée émotionnelle à travers les réseaux sociaux, quelque chose qui a sans aucun doute surpris des millions de ses fans.

La première bande-annonce de « Et juste comme ça« , les redémarrer de la série « Sex and the City », est enfin sorti et sans aucun doute plein d’émotions pour ses fans.

Le reboot de « Sex And The City » a enfin sorti son premier trailer et a rempli les fans d’émotions mitigées, avec le retour tant attendu de Carrie, Miranda et Charlotte à New York.

Et c’est que cette fois ils montreront comment ils font face à la réalité complexe de la vie et de l’amitié à 50 ans.

Cela peut vous intéresser : Sex and the City : la suite de la série a déjà une date de sortie

La nouvelle série HBO Max reviendra pour se concentrer sur les trois amis, bien sûr, avec l’absence malheureuse du quatrième membre, Samantha Jones.

Cependant, il semble que cela ne sera pas un obstacle pour la production d’envelopper ses fans dans l’histoire qui promet d’apporter de grandes aventures et des apprentissages pour les protagonistes.

Comme vous le savez précédemment, la suite de « Sex And The City » a déjà une date de sortie, puisqu’elle arrivera sur le service de streaming à partir du jeudi 9 décembre avec le lancement de ses deux premiers chapitres, tandis que le reste sortira. sera créé chaque semaine.

C’est ainsi que dans le premier trailer du reboot de « Sex and the City » on voit le reste du casting qui accompagnera Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis.

De plus, parmi les acteurs qui apparaîtront dans la série figurent : Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson et Evan Handler.

La vérité est qu’il s’agit d’un programme qui a marqué un avant et un après dans l’histoire de la fiction, car c’est un titre que tout le monde associe à la mode, au style et à la romance.

Il convient de noter que la version originale compte six saisons et deux films qui, bien qu’ils n’aient pas été si bien accueillis par les fans, ont servi à connaître l’avenir de Carrie, Miranda, Charlotte et Samantha.

Kim Cattrall, l’actrice qui a donné vie au personnage inoubliable de Samantha Jones dans la série, a décidé de ne pas reprendre son rôle à l’écran. En fait, il y a eu diverses raisons pour lesquelles il fera partie de « And Just Like That », mais l’une des principales et des plus controversées est sa mauvaise relation avec la star de la série, Sarah Jessica Parker.

Cependant, le redémarrage de « Sex and the City » va laisser ouverte la possibilité qu’à un moment donné de la nouvelle série, Samantha puisse revenir, au cas où Kim changerait d’avis.