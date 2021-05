Le redémarrage des légendes du temple caché de Nickelodeon se produit avec de gros changements

Avec un ensemble plus grand et des défis plus difficiles, la version adulte de Legends of the Hidden Temple conservera toujours les caractéristiques de la série originale. La tête parlante géante Olmec et les noms des équipes – «Purple Parrots», «Blue Barracudas», «Orange Iguanas», «Red Jaguars», «Silver Snakes» et «Green Monkeys» – serviront de retour à la série originale Nickelodeon. En plus des noms traditionnels des équipes et des Olmèques, certains éléments du jeu, notamment les Moat Crossings, les Steps of Knowledge et le Temple Run, resteront intacts. Tout comme le jeu télévisé original, le redémarrage de CW passera par le voyage d’un héros alors que cinq équipes se disputeront de nouveaux prix. Il suit la même configuration que la série Nickelodeon pour essayer de récupérer et de rendre un trésor perdu.