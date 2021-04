Le redémarrage de la sitcom Head Of the Class des années 80 se déroule directement sur HBO Max.

Avec One Day at a Timeactress Isabella Gomez, le spectacle est produit par Bill Lawrence (Ted Lasso, Scrubs, Spin City, Cougar Town), avec les écrivains américains de Vandal Amy Pocha et Seth Cohen.

Comme l’original, le redémarrage sera un spectacle multi-caméras. Dix épisodes de 30 minutes ont été commandés, selon plusieurs rapports. Le tournage devrait débuter cet été à Los Angeles.

Gomez jouera l’enseignante Alicia Adams, qui souhaite que ses élèves du secondaire surdoués se concentrent moins sur les notes et plus sur l’expérience de la vie.

L’émission met également en vedette Jorge Diaz (The Long Road Home), Jolie Hoang Rappaport (Watchmen), Dior Goodjohn (Glee), Gavin Lewis (Little Fires Everywhere), Brandon Severs (Diary of a Future President), Katie Beth Hall (Better Call) Saul) et le nouveau venu Adrian Matthew Escalona. Stars invitées de Christa Miller de Cougar Town.

Head of the Class a d’abord été diffusé sur ABC de 1986 à 1991 et a joué Howard Hesseman pendant les quatre premières saisons et Billy Connolly pour la cinquième.

HBO a révélé pour la première fois ses plans pour l’émission l’année dernière lorsqu’elle a commandé un pilote réalisé par Phill Lewis (Mike & Molly, One Day at a Time).

Les autres crédits de Gomez incluent Big Hero 6: The Series, Modern Family et Matador.