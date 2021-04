Le redémarrage du film de Rob Zombie sur “ The Munsters ” pourrait être une exclusivité Peacock

Selon Bloody Disgusting, Rob ZombieLa rumeur du redémarrage du film de la sitcom classique des années 1960 “Les Munsters” pourrait s’avérer être un original / exclusif pour NBCde paon service de streaming qui ouvrira jour et jour dans les cinémas via Images universelles/UPHE, semblable à quoi Warner Bros. fait avec HBO Max.

Zombiredémarrage du film de “Les Munsters” commencera le tournage en mai et mettra en vedette Zombila femme de, Sheri Moon Zombie, Lancer comme Lily Munster, et Jeff Daniel Phillips comme Herman Munster. Le casting inclurait également Richard Brake, Dan Roebuck, Jorge Garcia et Cassandra «Elvira» Peterson.

“Les Munsters” diffusé sur CBS pendant deux saisons de septembre 1964 à mai 1966.

Zombi, qui est dit être un énorme “Munsters” fan, récemment rejoint Butch Patrick pour une piste de commentaire pour le film “Munster, rentrez chez vous!”, qui a été publié sur Blu-ray par Scream Factory l’année dernière.

Un musicien, cinéaste et auteur, Rob Zombie a réalisé huit longs métrages, dont celui de 2019 “3 de l’enfer”, 2016’s “31” et 2012 “Les Seigneurs de Salem”. Ses autres crédits de réalisation incluent le favori de la secte “Maison aux 1000 cadavres” et son compagnon, “Les rejets du diable”, ainsi que la réimagination en 2007 de John Carpenterde “Halloween”, plus sa suite, «Halloween 2». Zombi a également développé sa propre série de bandes dessinées en un long métrage d’animation classé R, “Le monde hanté d’El Superbeasto”.

Zombi admis à Le pouls de la radio il y a quelque temps, il a été difficile pour lui de sortir du genre d’horreur. “Les films que j’ai créés jusqu’à présent ont été assez sombres et à peu près dans ce monde parce que ce sont les opportunités qui ont été présentées”, a-t-il expliqué. “Vous savez, les gens qui investissent de l’argent pour ces choses savent que si je m’en tiens à ce genre de choses, c’est facilement plus rentable. Donc, c’est un défi beaucoup plus grand de sortir de là.”

Zombi a sorti son septième album studio, “Le complot d’éclipse de Kool Aid par injection lunaire”, le 12 mars via Explosion nucléaire. Le LP marque son premier nouvel album en près de cinq ans.

Crédit photo: Travis Shinn

