Le redémarrage du manoir hanté a trouvé ses premières étoiles, et ce sont des choix A +

Le ton du prochain Haunted Mansion est encore un peu brumeux après cette récente nouvelle de casting. Tiffany Haddish est connue comme comédienne, il y aura donc certainement des rires dans le film Disney. De plus, Katie Dippold a écrit le script à la suite d’autres œuvres amusantes, notamment The Heat, Ghostbusters et Snatched de 2016. Avec LaKeith Stanfield à bord, qui a également joué dans Get Out, Uncut Gems, Sorry to Bother You et la série FX Atlanta, on a également le sentiment que le projet pourrait avoir quelque chose de plus à dire que des mortels idiots fuyant des fantômes.