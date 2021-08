Le redémarrage tardif de la course était une véritable tentative pour obtenir le drapeau vert

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, a démenti les allégations selon lesquelles le Grand Prix de Belgique n’aurait été redémarré que derrière la voiture de sécurité pour garantir l’attribution de points.

Un seul tour officiel de course a été effectué derrière la voiture de sécurité en trois heures après l’heure de départ prévue en raison de fortes pluies. Les points ne peuvent pas être attribués pour une course de F1 à moins d’avoir effectué au moins deux tours.

Le peloton a été renvoyé en piste derrière la Safety Car mais a été rappelé après seulement deux tours. Cela a incité Lewis Hamilton et d’autres que la F1 à avoir essayé de faire le minimum de course nécessaire pour s’assurer que des points pourraient être attribués pour la course.

Cependant, Masi a déclaré que le peloton avait été envoyé parce que la FIA voyait une amélioration potentielle des conditions météorologiques et espérait commencer la course.

“C’était pour voir à quoi ressemblaient les conditions”, a-t-il déclaré à Sky. « Nous sommes en contact permanent avec notre météo officielle [forecast] fournisseur. Il y avait une fenêtre qui semblait avoir été fournie là-bas.

“Nous avons l’obligation de donner un avertissement de 10 minutes à tout le monde, donc c’était comme” d’accord, essayons de voir si nous pouvons trouver cette fenêtre “. Et un certain nombre d’équipes avaient dit la même chose, elles avaient vu cette fenêtre et pouvaient voir exactement ce que nous essayions de faire pour trouver cette fenêtre météo. Et puis le temps est venu et a encore eu raison de nous.

Reporter la course à lundi n’est pas une option pour des raisons logistiques, a confirmé Masi, en raison du nombre de personnes nécessaires pour organiser un événement.

“Il n’y a aucune possibilité de reporter la course à demain”, a-t-il déclaré. « De toute évidence, du point de vue de la FIA, et conjointement avec la Formule 1, la sécurité est primordiale pour les pilotes, les équipes et tous les spectateurs.

“Nous avons donné toutes les opportunités disponibles dans le livre des règles, dans le cadre des dispositions du code sportif international, pour nous donner la meilleure opportunité de pouvoir terminer une course. Et donc malheureusement, à cette occasion, nous n’avons pas pu parcourir toute la distance qui était disponible.

« Mais avec les dispositions du [International Sporting Code] pour arrêter le chronomètre, c’est ce que nous avons essayé de faire pour voir si nous pouvions nous mettre dans cette fenêtre météo d’une activité.

