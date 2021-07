Le Redmi 10 passe la certification FCC et dévoile quelques fonctionnalités | La technologie

Le nouveau mobile bon marché de Xiaomi est en route. Nous parlons du Redmi 10, qui a déjà passé la certification FCC aux États-Unis et dans le rapport a révélé certaines de ses caractéristiques.

Les utilisateurs considèrent que les mobiles Redmi font partie de ceux qui offrent le meilleur rapport qualité-prix du marché. Grâce à cela, Redmi est devenu l’une des marques de smartphones les plus vendues en Espagne et, ces dernières années, bon nombre de ses modèles ont dominé le marché dans leur segment.

Après avoir présenté la série Redmi Note 10, Xiaomi s’apprête maintenant à annoncer sa nouvelle gamme d’entrée. Tout indique que le successeur du Redmi 9 ne tardera pas à faire son apparition et on connaît déjà quelques détails de la nouvelle gamme d’entrée de gamme Redmi.

Le nouveau mobile bon marché de Xiaomi vient de passer la certification de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, et dans le rapport, nous avons pu voir certaines des spécifications possibles du Remi 10.

Comme indiqué dans le document, le terminal, qui porte le numéro de modèle 21061119AG, sera disponible à trois configurations : 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, 6 Go de RAM et 128 Go de ROM, et 4 Go de RAM et 128 Go de ROM.

Le rapport montre qu’il s’agit d’un mobile avec connectivité 4G, WiFi bi-bande et Bluetooth 5.1. De plus, il aura un double emplacement SIM et fonctionnera avec MIUI 12.5. Il indique également qu’il prendra en charge la charge rapide de 22,5 W.

Ce sont les données qui apparaissent dans le document, mais Nous connaissons d’autres fonctionnalités du Redmi 10 grâce aux rumeurs précédentes.

Selon les fuites précédentes, le système de caméra arrière sera présidé par un capteur principal ISOCELL JN1 de 50 Mpx, qui sera accompagné d’une caméra ultra grand angle de 8 Mpx avec le capteur Sony IMX355, et d’une troisième caméra de 2 Mpx, probablement macro.

Comme toujours lorsqu’on parle de rumeurs et d’informations non officielles, il faut prendre ces données avec prudence en attendant que Xiaomi les confirme. Pour le moment, il n’y a pas de date pour la présentation du Remi 10, mais il devrait faire son apparition en septembre prochain.