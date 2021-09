Le Redmi 10 Prime de Xiaomi fait ses débuts en Inde avec un appareil photo 50MP et une batterie 6000mAh

Xiaomi a annoncé le 3 septembre le lancement du Redmi 10 Prime en Inde. Le Redmi 10 Prime est basé sur le Redmi 10 qui a fait ses débuts mondiaux le mois dernier.

Le téléphone Android économique arbore un écran FHD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe centrée pour la caméra frontale 8MP. Semblable aux meilleurs téléphones Xiaomi, l’écran du Redmi 10 Prime prend en charge la technologie AdaptiveSync, qui fait automatiquement correspondre le taux de rafraîchissement à la fréquence d’images du contenu que vous visualisez. Le chipset Helio G88 de MediaTek, couplé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, alimente le téléphone d’entrée de gamme.

Dans le département des caméras, le nouveau Redmi 10 Prime propose une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 50MP. L’impressionnant capteur principal est rejoint par un objectif ultra-large de 8MP, un objectif macro de 2MP et un capteur de profondeur de 2MP.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pour garder les lumières allumées, une batterie de 6 000 mAh prend en charge une charge rapide de 18 W et une charge filaire inversée de 9 W. Le téléphone est également équipé d’un capteur d’empreintes digitales latéral, d’un blaster infrarouge, de deux haut-parleurs et d’une prise casque 3,5 mm. Du côté logiciel, le dernier téléphone d’entrée de gamme de Redmi exécute MIUI 12.5 basé sur Android 11.

Le Redmi 10 Prime était au prix de 12 499 (environ 171 $) pour la version 4 Go/64 Go et de 14 499 (environ 198 $) pour la version 6 Go/128 Go. Il sera mis en vente en Inde à partir du 7 septembre à 12h via Mi.com, Amazon India et les magasins de vente au détail hors ligne.

Parallèlement au Redmi 10 Prime, Xiaomi a également lancé les Redmi Earbuds 3 Pro dans le pays. La réponse de Xiaomi aux meilleurs écouteurs sans fil bon marché comprend un chipset Qualcomm et prend en charge le codec aptX. Ils sont également dotés d’un indice IPX4 et promettent d’offrir jusqu’à 30 heures d’autonomie. Les écouteurs seront disponibles à l’achat à partir du 9 septembre pour 2 999 (environ 41 $).

Beaucoup d’amour

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021

Xiaomi est la marque à battre dans le segment de la valeur, et elle propose d’excellents téléphones allant d’options d’entrée de gamme à 100 $ jusqu’à 700 $ de produits phares. Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021.