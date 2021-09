Le Redmi 9 Activ est désormais officiel, mais ce n’est probablement pas ce que vous pensez

TL;DR

Le Redmi 9 Activ a été lancé en Inde. Il s’agit simplement du Redmi 9 avec plus de RAM dans le modèle haut de gamme.

Nous avons entendu des murmures d’un Redmi 9 Activ plus tôt ce mois-ci, suggérant que la sous-marque Xiaomi travaillait sur un autre modèle de sa série Redmi 9. Maintenant, Redmi l’a officialisé en lançant le téléphone en Inde aujourd’hui.

Ceux qui s’attendent à une version plus durable du Redmi 9 seront cependant déçus, car ce n’est pas comme si Samsung lançait des téléphones actifs plus durables que leurs appareils typiques. Au lieu de cela, le Redmi 9 Activ haut de gamme semble simplement avoir plus de RAM (6 Go contre le Redmi 9 indien offrant 4 Go à tous les niveaux). Sinon, la base Redmi 9 Active dispose toujours de 4 Go de RAM.

Le reste du téléphone est également identique au Redmi 9 indien. Cela signifie donc un chipset Helio G35 léger, un écran LCD HD+ de 6,53 pouces, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 10 W et un port micro-USB au lieu de la connectivité USB-C. Le Redmi 9 Activ contient également un appareil photo arrière 13MP + 2MP et un tireur 5MP dans une encoche en forme de goutte d’eau.

Le dernier téléphone économique de Redmi est en vente en Inde aujourd’hui, avec la variante 4 Go/64 Go au prix de 9 499 Rs (~ 129 $) tandis que l’option 6 Go/128 Go vous coûtera 10 999 Rs (~ 150 $). Le téléphone est disponible dans les options de couleur noir carbone, vert corail et violet métallisé.