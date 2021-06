Le Redmi K50 serait au four donc il est possible que nous voyions bientôt un PETIT F4 | La technologie

Un leader de Xiaomi a demandé à ses fans quelles fonctionnalités ils attendaient du nouveau Redmi K50 et cela a déclenché toutes les alarmes, car il a confirmé l’existence de ce terminal.

Bien que Redmi ne fasse plus partie de Xiaomi depuis un certain temps, il est incontestable que les deux sociétés partagent une relation étroite. En fait, il semble que Redmi veuille copier le rythme des lancements sur Xiaomi. Le dernier terminal dont ils ont parlé est le Redmi K50 et ce serait le supposé POCO F4 une fois sur le marché.

Les détails proviennent directement de Weibo, un réseau social chinois, dans lequel un leader de Xiaomi a annoncé qu’un Redmi K50 était en route et a interrogé les utilisateurs sur les fonctionnalités qu’ils aimeraient voir dans la famille de cet appareil. Cette question confirme la production ou, du moins, l’approche d’une nouvelle famille de Redmi K.

En Europe, le Redmi K reçoit généralement le nom de POCO et, dans ce cas, le nouveau Redmi K50 arriverait sous le nom de POCO F4, bien que la version doive être vue car au moins deux terminaux de cette famille sortent généralement. Concernant les données qui ont été commentées, il n’y a rien de clair puisqu’ils font un sondage auprès des utilisateurs pour connaître leurs préférences en termes de matériel.

Si nous tenons compte des versions précédentes, nous serions confrontés à un terminal suffisamment puissant comme le POCO F3 doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. En outre, Redmi a commencé à miser sur des écrans dotés de la technologie AMOLED pour le panneau et des taux de rafraîchissement élevés. On s’attendrait à ce que ce nouveau dispositif maintienne cette ligne de pensée.

Il n’y a plus de données sur le Redmi K50 ou le POCO F4, mais ce qui est clair, c’est que le terminal est en préparation. Il ne nous reste plus qu’à attendre et voir si Redmi tient compte des demandes de ses utilisateurs et développe un terminal qui ne déçoit pas ses fans.