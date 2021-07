Le Redmi Note 10 5G arrive bientôt en Inde, mais a un (genre) nouveau nom

TL;DR

Il semble que Xiaomi apporte bientôt le Redmi Note 10 5G en Inde. Le téléphone sera probablement lancé sous le nom de Redmi Note 10T 5G.

Xiaomi a organisé un lancement mondial pour une variété d’appareils de la série Redmi Note 10 plus tôt cette année, mais un téléphone n’est pas encore arrivé en Inde. Maintenant, il semble que le fabricant soit prêt à commercialiser cet appareil sous un nom légèrement différent.

Amazon India a annoncé l’arrivée d’un nouveau téléphone Xiaomi dans la région, MySmartPrice remarquant que l’URL de l’image d’en-tête contient le nom Redmi Note 10T 5G. Consultez l’URL dans la capture d’écran ci-dessous.

Le Redmi Note 10T 5G précédemment lancé en Russie, mais il s’agit en fait d’un Redmi Note 10 5G légèrement rebaptisé qui a été lancé dans le monde aux côtés du reste de la série Redmi Note 10 plus tôt cette année.

Cela signifie donc que vous obtenez un chipset Dimensity 700, un écran LCD 90 Hz, une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 18 W et une triple caméra arrière (bien que 48 MP + 2 MP + 2 MP). En d’autres termes, vous payez essentiellement pour la connectivité 5G ici plutôt que pour une fiche technique empilée de milieu de gamme. Mais il n’y a toujours pas de mot officiel sur un déploiement de réseau 5G en Inde pour le moment. Pour ce que ça vaut, le modèle vanille 4G dispose d’un écran OLED 120 Hz, d’une charge plus rapide et d’une caméra secondaire plus utile.

On ne sait pas non plus sur les prix indiens, mais les vanilles Redmi Note 10 et Redmi Note 10 5G avaient le même prix de lancement mondial (200 $). Il va donc de soi que le modèle 5G et la variante standard pourraient également partager un prix similaire en Inde.

Quel téléphone choisiriez-vous ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.