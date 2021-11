Le Redmi Note 11 5G de Xiaomi se dirige vers l’Inde, mais avec un nom différent

La semaine dernière, Xiaomi a présenté la série Redmi Note 11 en Chine avec un design repensé et une prise en charge de la charge rapide de 120 W. Bien que Xiaomi n’ait pas encore confirmé son intention de lancer la série Redmi Note 11 en dehors de la Chine, les chaînes des dernières versions de MIUI suggèrent que les téléphones pourraient se diriger vers l’Inde.

Hé, c’est reparti… ;p#RedmiNote11 en Chine = #RedmiNote11T5G en Inde. « evergreen » est RN11 pour Global = #POCOM4Pro5G. pic.twitter.com/TkHTdeWDVy – Kacper Skrzypek (@kacskrz) 1er novembre 2021

Selon les preuves découvertes par le membre senior de XDA @kacskrz, le Redmi Note 11 chinois sera lancé en Inde sous le nom de Redmi Note 11T 5G. Xiaomi devrait également travailler sur une version mondiale du Redmi Note 11 qui sera probablement lancée en Europe et sur quelques autres marchés comme le POCO M4 Pro 5G. Le POCO M4 Pro 5G sera probablement identique au Redmi Note 11T 5G indien dans la plupart des domaines, à l’exception de la conception.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Redmi Note 11 5G arbore un écran FHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il est alimenté par le chipset 6 nm Dimensity 810 de MediaTek, associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. À l’arrière du téléphone se trouve une configuration à double caméra avec un capteur principal de 50 MP et un objectif ultra-large de 8 MP. Le Redmi Note 11 dispose également d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W, d’une caméra selfie de 16 MP, de haut-parleurs stéréo et d’un blaster infrarouge.

Les Redmi Note 11 Pro et Note 11 Pro+ devraient également se rendre en Inde pour défier les meilleurs téléphones Android à petit budget de Samsung, OnePlus et Realme. Alors que la version indienne du Redmi Note 11 s’appellera probablement Xiaomi 11i, le Redmi Note 11 Pro+ pourrait être lancé dans le pays sous le nom de Xiaomi 11i HyperCharge.