Le Redmi Note 11 avec un nouveau nom ?

Redmi a annoncé que le Redmi Note 11T arriverait en Inde le 30 novembre. Il s’agirait du Redmi Note 11 avec un nouveau nom.

Xiaomi a lancé la série Redmi Note 11 en Chine à la fin du mois dernier, le modèle vanille ayant un nouveau design et arrivant en Europe sous le nom de Poco M4 Pro. Maintenant, il semblerait que le Redmi Note 11 standard obtienne une version indienne, mais avec encore une fois un nouveau nom.

Redmi India a tweeté que le soi-disant Redmi Note 11T 5G serait lancé en Inde le 30 novembre. caméra. Vous pouvez voir l’image teaser ci-dessous.

Cependant, les informateurs fréquents Ishan Agarwal et 91mobiles ont affirmé que le Redmi Note 11T 5G est un Redmi Note 11 renommé.

Cela signifie que vous obtenez apparemment un SoC Dimensity 810 5G, un écran LCD de 6,6 pouces à 90 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 33 W. Le téléphone renommé devrait également recevoir une configuration à double caméra arrière, composée d’une caméra principale de 50 MP et d’un tireur ultra-large de 8 MP. Un appareil photo 16MP dans une découpe perforée est configuré pour gérer les selfies et les appels vidéo.

Il n’y a pas encore de mot sur les prix indiens, mais le modèle 4 Go/128 Go avait un prix recommandé de 1 199 yuans (~ 188 $) en Chine, jusqu’à 1 699 yuans (~ 266 $) pour le modèle 8 Go/256 Go. Nous nous attendrions donc à une fenêtre de prix similaire (sinon légèrement plus chère) pour le marché indien.

