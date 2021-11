Le Redmi Note 11T 5G de Xiaomi fait ses débuts en Inde avec un appareil photo 50MP, un écran 90Hz

Le Redmi Note 11, qui a été lancé en Chine aux côtés de deux autres nouveaux téléphones de la série Redmi Note 11 le mois dernier, a fait ses débuts en Inde sous le nom de Redmi Note 11T 5G pour défier les meilleurs téléphones Android à petit budget.

Le dernier téléphone 5G à petit budget de Xiaomi arbore un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il contient le chipset 6 nm Dimensity 810 de MediaTek sous le capot, associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.2.

À l’arrière du Redmi Note 11T 5G se trouve une configuration à double caméra dotée d’un capteur principal de 50 MP et d’un objectif ultra-large de 8 MP. Le téléphone est équipé d’un appareil photo 16MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo. Garder les lumières allumées est une batterie impressionnante de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 33 W. Du côté logiciel, Redmi Note 11T 5G exécute MIUI 12.5 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

Le Redmi Note 11T 5G est au prix de 16 999 (environ 227 $) pour la version 6 Go de RAM/64 Go de stockage, 17 999 (environ 240 $) pour la version 6 Go/128 Go et 19 999 (environ 266 $) pour la version 8 Go/128 Go. . Pendant les premières semaines, le téléphone sera disponible avec une remise de 1 000 . Les détenteurs de cartes de crédit ICICI Bank peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire de 1 000 sur le Note 11T 5G.

Le téléphone devrait être mis en vente en Inde à partir du 7 décembre via Amazon.in, Mi.com, Mi Home, Mi Studio, ainsi que les magasins partenaires de Xiaomi à travers le pays.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Protégez votre Pixel 4a 5G

Ce sont les meilleurs cas pour votre Google Pixel 4a 5G

Le Pixel 4a 5G de Google a l’air un peu ennuyeux dans Just Black, mais nous pouvons y remédier ! Ces étuis sont amusants, à la mode, fonctionnels et, surtout, prêts à transporter votre Pixel 4a 5G dans le futur sans aucun dommage.