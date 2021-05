Le Redmi Note 8 2021 de Xiaomi contient un “ nouveau ” processeur dans un design réutilisé

Il n’a pas fallu longtemps à Xiaomi pour confirmer sa renaissance de Redmi Note 8. La société a présenté le Redmi Note 8 2021 avec un nouveau processeur et un design familier – sinon nécessairement tous les changements auxquels certains auraient pu s’attendre.

L’édition 2021 du Redmi Note 8 passe de la puce Snapdragon 665 du modèle d’origine au MediaTek Helio G85 trouvé dans le Note 9. C’est plus un pas de côté qu’un pas en avant, mais cela vous donne une puissance de traitement légèrement plus récente.

Cela ressemblera autrement à un téléphone très familier, pour le meilleur ou pour le pire. Le Redmi Note 8 2021 vante le même écran 1080p de 6,3 pouces (désolé, le panneau 120 Hz supposé n’est pas là), 4 Go de RAM, jusqu’à 128 Go de stockage extensible et une matrice de caméras arrière qui comprend un capteur principal de 48 MP, un Un jeu de tir ultra-large 8MP, une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Vous trouverez également une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Ce modèle n’est donc pas une modernisation approfondie du Redmi Note 8. Cependant, vous apprécierez peut-être certains des transferts, notamment une prise casque 3,5 mm et un écran légèrement plus petit que le Note 9 de 6,5 pouces.

Xiaomi n’avait pas détaillé le prix et la disponibilité du Note 8 2021 au moment de la rédaction de cet article.

Le combiné 2021 vient alors que Xiaomi a marqué des ventes de plus de 25 millions d’unités pour le Redmi Note 8. original. Dans cette optique, il pourrait être considéré comme un hommage à l’un des appareils les plus connus de la marque Redmi. Cependant, il se lance également au milieu d’une pénurie mondiale de puces provoquée par la pandémie COVID-19. Ce lancement permet à Xiaomi de vendre un appareil construit sur des puces plus anciennes mais relativement abondantes (le G85 est construit à l’aide d’un processus plus ancien de 12 nanomètres) tout en réservant des pièces de pointe pour des produits phares comme la série Mi 11. Considérez-le plus comme une contingence que comme un classique renaissant.