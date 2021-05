Le Redmi Note 8 de Xiaomi reviendra bientôt avec des mises à niveau des spécifications et un “ nouveau ” nom

Le Redmi Note 8 de Xiaomi était l’un des téléphones Android les plus populaires sortis en 2019, devançant les meilleurs téléphones Android bon marché de Samsung et d’autres grands rivaux.

Le géant chinois de la technologie a annoncé aujourd’hui sur Twitter que le Redmi Note 8 avait franchi le cap des 25 millions de ventes. Pour célébrer ce jalon, il a taquiné le Redmi Note 8 2021, une version mise à jour du téléphone d’origine. Bien qu’il n’ait pas encore révélé de détails, le teaser officiel fait allusion à un lancement imminent.

Le # RedmiNote8 a maintenant vendu plus de 25 millions d’unités dans le monde! Alors que nous célébrons cette étape importante, nous sommes ravis de vous présenter le #ThePerformanceAllStar – le # RedmiNote8 2021. Restez à l’écoute! pic.twitter.com/39RHoTC2Mb – Xiaomi (@Xiaomi) 20 mai 2021

Un dépôt de la FCC repéré par le pronostiqueur Xiaomi Kacper Skrzypek la semaine dernière suggère que le Redmi Note 8 2021 sera alimenté par le chipset Helio G85 de MediaTek, axé sur les jeux. Il pourrait également contenir une batterie de 4000 mAh et être livré avec le dernier logiciel MIUI 12.5 basé sur Android 11 de Xiaomi. Le modèle d’origine était livré avec un chipset Qualcomm Snapdragon 665 et un écran FHD + 6,3 pouces 60Hz.

Selon @Xiaomiui, l’appareil peut également comporter un écran goutte d’eau avec le même taux de rafraîchissement de 120 Hz que le Redmi Note 10 Pro Max, l’un des meilleurs téléphones Android de Xiaomi. À l’arrière du téléphone, il pourrait y avoir un réseau de quatre caméras avec un capteur principal de 48 MP.

Étant donné que la capacité de la batterie et les spécifications de l’appareil photo du Redmi Note 8 2021 semblent identiques au modèle d’origine, il y a de fortes chances qu’il ait également un design similaire. On ne sait pas encore si une version mise à jour du Redmi Note 8 Pro fera également ses débuts aux côtés du Redmi Note 8 2021.

