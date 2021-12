Le redoutable challenger de Canelo Álvarez

Après sa victoire contre Plante de Caleb, Saul Canelo Allvarez Sa silhouette est devenue de plus en plus grande et il commence à s’imposer comme le meilleur livre pour livre en boxe aujourd’hui. Il a unifié les titres après son triomphe à Las Vegas et a reçu des éloges dans le monde entier. Avec une meilleure considération et réputation, les propositions lui sont comblées pour son prochain combat.

La liste des prétendants pour affronter le Mexicain est longue et plus d’un a fait la queue pour faire le show et avoir la possibilité de tenter de renverser le champion. Le dernier challenger à élever la voix et demander sa chance ne vient pas du bâton de boxe, Au lieu de cela, il a crié de l’UFC, une discipline d’arts martiaux mixtes.

Le Mexicain vient d’abattre Plant. (AP / Steve Marcus)

Kamaru usman C’est lui qui a tenu tête à Canelo et a demandé une audition pour voir qui gagne. Le Nigérian de 34 ans mesure 1,85 m et n’a pas perdu depuis plus de sept ans. Il détient une fiche de 20-1-0 et se classe au premier rang du classement UFC des meilleurs combattants masculins livre pour livre.

« Ce serait le plus grand match de tous les temps. Voir les meilleurs sports de combat livre pour livre et s’affronter. Ce serait probablement le plus grand événement de tous les temps. »Usman a déclaré lors d’un dialogue avec DAZN. La possibilité sera-t-elle donnée ? « C’est quelque chose qui ne me fait pas peur. C’est quelque chose qui me réveille le matin. C’est quelque chose que je pourrais risquer de laisser ma fille pendant encore 12 semaines. »ajouta Kamaru.

Usman, une bête de l’UFC. (REUTERS)

La réponse de Canelo

Mais il semble que l’idée soit tirée par les cheveux à tout point de vue, puisqu’aucun d’eux n’a osé se battre en dehors de leurs disciplines respectives et Canelo était chargé d’allumer la rumeur, se moquant de la proposition mais ne l’excluant pas. Le Mexicain s’amuse en famille après avoir battu Plant et ne pense toujours pas à ce que sera son retour sur le ring. En fait, ce mercredi était une nouvelle mais pour avoir fait un grand geste avec une fille malade qui a demandé de l’aide.

« jour de paie (jour de paie) », était la phrase que le Mexicain a lâchée lorsqu’ils l’ont interrogé sur la possibilité d’affronter quelqu’un d’un autre sport et de préciser les intentions du Nigérian lorsqu’il a voulu lui faire face : retirer le simple profit économique et mettre de côté la compétitivité.

Usman n’est pas resté les bras croisés et a intensifié ses désirs. « J’ai déjà dit le nom qui m’intéresse. Canelo. C’est ce qui m’intéresse », a réitéré dans un heads-up avec TMZ Sports pour continuer à établir l’idée du combat entre les deux.

Un combat contre Covington en 2019. (.)

Mais la situation a un tiers en lice. Colby covington, l’Américain qui a battu Kamaru le 6 novembre, a pimenté la situation et a mordu : « C’est probablement la chose la plus drôle que j’aie jamais entendue. Ce n’est même pas crédible. Il essaie juste d’être payé, il ne veut plus de combats difficiles, mec. Il veut obtenir son gros combat d’un million de dollars et juste marcher vers le coucher du soleil. ».

