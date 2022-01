Le redoutable Trump ment à propos de la « chasse aux sorcières » du comité du 6 janvier dans une tentative pathétique de cacher ses crimes

L’ancien animateur de jeu de télé-réalité et lâche en chef, Donald Trump, a lancé une autre tirade sur Twitter contre le House Select Committee qui enquête sur son rôle dans l’insurrection violente et meurtrière du 6 janvier à Washington, DC Mais le tweet pitoyablement impuissant de Trump n’atteindra pas mieux que ses précédentes crises de colère sur Twitter.

La plainte de Trump est une reprise fastidieuse des précédentes protestations du « le plus fabuleux pleurnichard » (selon ses propres mots), cherchant à calomnier l’enquête du Congrès sur les actes criminels de Trump et de ses complices séditieux. le tweeter (posté par Interdiction de Twitter défiant le porte-parole) maugréa que…

« Le Comité non sélectionné des démocrates de gauche radicale et deux républicains ratés viennent d’abandonner une grande partie de leur demande pour mes dossiers et documents – une très grosse histoire même si le New York Times a refusé de la mettre en première page. La raison pour laquelle ils ont abandonné la demande d’enregistrements est qu’ils ne veulent pas que cette émission d’horreur arrive à Biden et Hunter dans trois ans. Cela change également tout le teint de leur demande, pas qu’il y ait des documents qui seraient incriminants ou un problème pour moi – mais la chasse aux sorcières continue !

Typique du sens de l’humour de 2e année de Trump, il pense qu’appeler le Comité « Désélectionner » à plusieurs reprises est une épithète amusante et efficace. Mais le sens de son commentaire est le même que celui des commentaires effrayés qu’il publie depuis des mois. Et tandis qu’il prétend qu’il n’a rien à cacher, il poursuit pour tout cacher. Mais mis à part sa peur et ses insultes infantiles, la déclaration de Trump est, comme toujours, truffée de mensonges.

Pour commencer, le Comité n’a pas « abandonné une grande partie de leur demande » pour ses dossiers et documents. En fait, le Comité s’est contenté de reporter un sous-ensemble relativement petit des milliers de documents initialement demandés. De plus, la raison du report n’avait rien à voir avec le président Biden ou son fils Hunter (comme si cela devait être clarifié). Tout cela a été dit clairement dans la demande officielle:

« Les documents pour lesquels le comité restreint a accepté de retirer ou de différer sa demande ne semblent pas porter sur les préparatifs ou la réponse de la Maison Blanche aux événements du 6 janvier, ni sur les efforts visant à renverser les élections ou à entraver d’une autre manière le transfert pacifique de Puissance. »

Le Comité a donc simplement exclu des documents qui n’avaient rien à voir avec leur enquête. Cela, contrairement au kvetching de Trump, n’était pas une « très grande histoire », ni digne d’une première page. Cela n’a certainement pas « modifié l’entièreté de leur demande ». Cependant, la réaction de panique de Trump est une assez bonne preuve qu’il craint qu’il y ait effectivement des « documents qui seraient incriminés ».

Et si d’autres preuves de son anxiété étaient nécessaires, elles pourraient être trouvées dans le récent dépôt de ses avocats pour entraver l’enquête du comité. L’équipe juridique crack(ed) de Trump est demander à la Cour suprême bloquer la publication de documents parce que le président du comité, le représentant Bennie Thompson, a été cité dans une interview disant que…

« L’enquête du comité sur le retard de Trump à appeler ses partisans à mettre fin à leurs émeutes au Capitole des États-Unis pourrait conduire à une saisine pénale du ministère de la Justice. »

En d’autres termes, Trump veut que la Cour suprême l’aide à couvrir ses crimes. C’est un argument qu’il a déjà perdu lorsque l’affaire était devant la Cour d’appel de DC. Il est entièrement de la compétence du Congrès d’examiner les activités illégales dans le processus de rédaction de la législation.

Mais pour Trump, c’est une « chasse aux sorcières ». Bien que son argument serait beaucoup plus convaincant si chaque enquête sur sa présidence corrompue ne l’attrapait pas en train de lancer autant de sorts criminels avec son clan de cohortes infâmes.

