Le référendum «imprudent» de Sturgeon est rejeté, le trou noir de la politique d’indépendance étant découvert | UK | Nouvelles

Esturgeon affronte Ross lors d’un référendum sur l’indépendance

La poussée d’indépendance de Mme Sturgeon comporte un «trou noir» majeur, «incompatible» avec ses affirmations de vouloir garantir la souveraineté, a-t-on dit à Express.co.uk. Le chef du Parti national écossais (SNP) a comparu hier soir lors d’un débat avec d’autres chefs de parti en Écosse avant les élections de mai à Holyrood. Douglas Ross, le chef conservateur écossais, a qualifié les projets de Mme Sturgeon de présenter un projet de loi référendaire au Parlement d ‘«imprudents».

C’était après avoir attiré l’attention sur les conséquences de ce que l’éclatement du Royaume-Uni pourrait avoir sur la reprise du COVID-19 de l’Union.

Après que Mme Sturgeon ait critiqué les conservateurs pour «avoir travaillé imprudemment avec le Brexit», M. Ross a répliqué: «Ce qui était imprudent, c’est que le SNP a présenté un projet de loi référendaire dans les derniers jours du Parlement écossais.

«Ce qui est imprudent, c’est de suggérer que vous pouvez organiser un référendum et une campagne pour séparer l’Écosse du reste du Royaume-Uni dans notre phase de reprise et que vous ne pouvez pas avoir les deux.

“Vous ne pouvez pas avoir une reprise et un référendum.”

Nicola Sturgeon: Les plans d’indépendance du Premier ministre écossais ont été décrits comme “ imprudents ” (Image: GETTY)

Élections écossaises: les dirigeants des principaux partis écossais se sont affrontés mardi soir (Image: GETTY)

Ce n’est pas la première fois que la logique du plan d’indépendance de Mme Sturgeon est écrasée.

Paul Embery, un syndicaliste de premier plan et membre travailliste, a déclaré que ses revendications de vouloir la souveraineté de l’Écosse vont à l’encontre de son désir de ramener le pays à l’UE.

Il a déclaré à Express.co.uk: «C’est la politique d’indépendance et de l’UE, ils sont complètement incohérents.

«Ils (le SNP) disent qu’ils veulent être indépendants de la Grande-Bretagne parce qu’ils pensent qu’ils seront mieux à l’extérieur, mais la première chose qu’ils feraient est de retourner au lit avec les Européens et d’échanger leur souveraineté nouvellement acquise contre l’adhésion. du club européen.

“Cette politique m’a toujours paru complètement bizarre et je ne pense pas qu’ils aient jamais été suffisamment sondés pour expliquer cette incohérence.”

JUSTIN: Un accord à la suisse pourrait remédier à la perturbation du protocole NI

Douglas Ross: Le chef conservateur écossais a appelé Sturgeon à plusieurs reprises (Image: GETTY)

Le contrôle démocratique, l’autodétermination et l’identité nationales, et la prise de décision politique totale transférée à Holyrood sont cités comme quelques-unes des principales raisons de l’indépendance.

Pourtant, on s’attendrait à ce que l’Écosse sacrifie nombre de ces choses si elle rejoignait le bloc en tant que pays indépendant.

Il devrait également adopter l’euro, malgré les affirmations contraires d’Ian Blackford.

Beaucoup pensent que la chance pour l’Écosse d’être accueillie par Bruxelles n’est rien de plus qu’une chimère.

Robert Tombs, l’historien britannique renommé, a déclaré que l’UE n’accepterait pas Mme Sturgeon car elle posait “trop ​​de problèmes”.

Nouvelles du SNP: Sturgeon a commencé sa campagne électorale le mois dernier (Image: GETTY)

UE: l’objectif ultime de Sturgeon est de ramener l’Écosse dans l’UE (Image: GETTY)

Il a déclaré à Express.co.uk: “Cela coûterait de l’argent à l’UE, les Écossais s’attendraient à être subventionnés par l’UE, et le bloc est de plus en plus réticent à le faire.

“Des pays comme l’Espagne s’opposeraient également à l’idée, car ce serait à nouveau un encouragement pour les Catalans.

“Je suppose également que l’UE hésiterait à faire quelque chose qui semblerait vraiment être un acte très hostile envers un grand État comme la Grande-Bretagne, pour encourager en fait l’éclatement d’un autre État.”

Malgré cela, Mme Sturgeon reste fermement convaincue que l’Écosse fait plus partie de l’UE que le Royaume-Uni.

Profil de l’esturgeon: elle est devenue première ministre écossaise en 2014 à la suite du référendum raté (Image: Express Newspapers)

Plus tôt cette année, écrivant sur le site Web du SNP, elle a déclaré: «En tant que membre indépendant de l’UE, l’Écosse serait un partenaire et un constructeur de ponts.

“Nous espérons vous revoir bientôt.”

Elle utilisera les élections de mai de Holyrood comme tremplin pour sa poussée d’indépendance.

Bien que l’on pense généralement qu’elle obtiendra la majorité nécessaire, le nouveau parti Alba de l’ancien premier ministre écossais Alex Salmond pourrait, selon certains, créer des problèmes pour les chances de Mme Sturgeon.

Alex Salmond: L’ancien premier ministre écossais a annoncé son nouveau parti Alba en mars (Image: GETTY)

Un récent sondage de Savanta ComRes a attribué au SNP 64 sièges – un de moins que le pouvoir de prendre le contrôle après que 49% des Écossais aient déclaré qu’ils soutiendraient le parti avec le vote de leur circonscription.

M. Salmond devrait ramasser les sièges restants, malgré seulement trois pour cent des Écossais qui le soutiennent actuellement sur le vote de liste régionale.

Les Ecossais ont deux voix – une pour un MSP de circonscription, une autre pour un scrutin régional – avec M. Salmond espérant former une “supermajorité” avec le SNP pour obtenir un vote d’indépendance.