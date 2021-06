Le réfrigérateur Lidl tant convoité est de retour : procurez-vous l’électroménager qui triomphe cet été pour 17 € | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

S’il vous restait l’envie d’acheter l’électroménager star de l’été, nous avons une bonne nouvelle pour vous : le réfrigérateur Lidl tant convoité est de retour dans le bazar en ligne de la chaîne allemande et vous pouvez l’obtenir pour seulement 17,99 euros.

En raison de leur bon rapport qualité-prix, de nombreux appareils Lidl deviennent des objets de désir. De plus, la chaîne allemande met toujours en vente une série limitée d’unités de ses appareils, de sorte que si vous ne vous dépêchez pas, il est possible qu’elles s’épuisent et que vous en manquiez.

C’est précisément ce qui s’est passé avec le réfrigérateur électrique Lidl. Il est arrivé sur le bazar en ligne de la marque il y a quelques semaines à peine, mais il a fait fureur et en très peu de temps les stocks se sont épuisés.

Si vous n’avez pas eu le temps de vous le procurer, nous avons une bonne nouvelle pour vous : il y a maintenant à nouveau des unités à vendre et vous pouvez l’acheter pour seulement 17,99 euros. Faites vite car un message sur la fiche produit indique qu’il y a peu d’unités, alors profitez-en pour l’acheter avant qu’il ne soit à nouveau épuisé.

Si vous souhaitez équiper votre cuisine au meilleur prix, ne manquez pas cette sélection des meilleurs électroménagers Lidl pas chers disponibles à moins de 40 euros.

Et quel est le secret du succès du réfrigérateur Lidl ? Très simple : que c’est un appareil où l’on peut préparer des glaces maison à un prix très bas. Et c’est que pour moins de 20 euros il est très difficile de trouver un appareil électrique avec ces caractéristiques.

Ce réfrigérateur électrique est estampillé SilverCrest, la marque blanche de Lidl pour l’électronique. Il a une puissance de 12 W et son récipient offre une capacité de réaliser jusqu’à 1 litre de glace ou de sorbet.

Pour préparer votre glace maison, vous devez d’abord mettre le récipient au congélateur et attendre quelques heures jusqu’à ce qu’il soit froid. Ensuite, sortez-le et placez-le dans le boîtier en plastique de la machine, mettez le couvercle avec le bras mélangeur puis ajoutez la préparation et les ingrédients que vous souhaitez utiliser par l’ouverture. Lidl affirme que votre glace ou sorbet sera prêt en 40 minutes, vous n’aurez donc pas à attendre trop longtemps pour goûter votre élaboration.

Êtes-vous un fan des appareils SilverCrest ? Si la réponse est oui, vous aimeriez sûrement savoir qui fabrique les appareils Lidl.

Vous êtes encore en retard ? Ne pas paniquer: En Amazon Espagne, vous pouvez trouver d’autres réfrigérateurs électriques à un bon prix. Et si cela ne vous dérange pas de payer plus cher, chez Lidl vous avez un modèle avancé qui coûte 79,99 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.