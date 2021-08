Le refroidissement est un sujet brûlant pour la série Galaxy S22

Eric Zeman / Autorité Android

Le refroidissement est l’un des aspects les plus sous-estimés des smartphones haut de gamme, car vous ne remarquez vraiment que des solutions de refroidissement médiocres lorsque vous poussez le téléphone à la limite de manière soutenue. Cela peut se produire lorsque vous filmez une vidéo 8K ou 4K/60fps pendant une longue période, ou lorsque vous jouez à des jeux techniquement exigeants pendant un certain temps.

Une rumeur a émergé la semaine dernière, suggérant que la série Galaxy S22 de Samsung pourrait ne pas offrir de refroidissement par chambre à vapeur pour des raisons liées aux coûts. Au lieu de cela, l’entreprise est invitée à utiliser des tampons en graphite thermique comme nous l’avons vu sur la série S21. Mais que préfèrent les lecteurs ? C’est ce que nous avons demandé la semaine dernière, et voici les résultats.

La technologie de refroidissement de la série S22 vous tient-elle à cœur ?

Résultats

Le sondage a été publié le 24 août et plus de 1 300 votes ont été comptés jusqu’à présent. Et il s’avère que « Je suis d’accord avec l’un ou l’autre » est le choix le plus populaire parmi les répondants (~41 %). Cela suggère que beaucoup de gens ne se soucient pas de la solution de refroidissement exacte tant que les températures sont contrôlées.

Le deuxième choix le plus populaire était pour le refroidissement de la chambre à vapeur (~37 %). Le refroidissement par tampon de graphite n’a représenté qu’environ 5% des voix, ce qui suggère que les personnes qui se soucient de la technologie de refroidissement spécifique de la série Galaxy S22 ont une solution extrêmement privilégiée.

Enfin, ~16% des personnes interrogées ont déclaré ne pas se soucier de la solution de refroidissement de la famille Galaxy S22. C’est une position compréhensible, car le refroidissement n’est généralement pas l’une des fonctionnalités les plus en vue d’un smartphone. D’autres caractéristiques telles que la qualité de l’écran, les appareils photo, les vitesses de charge, la capacité de la batterie et bien plus encore ont tendance à attirer davantage l’attention des consommateurs et des fabricants.

Il est également intéressant de noter qu’un peu plus de 57% des personnes interrogées ont déclaré que l’une ou l’autre des solutions de refroidissement ferait l’affaire ou qu’elles ne se souciaient pas du tout de la technologie de refroidissement. Pendant ce temps, 42% ont une solution spécifique en tête. En regardant les choses d’une toute autre manière, environ 83 % des lecteurs interrogés souhaitent une solution spécifique ou sont satisfaits de l’une ou l’autre.

commentaires

Drone9 : Le S22 sera vendu avec une Galaxy Ice Box séparée à 199 $. Patrick Mac: Je me fiche de ce qu’ils font au téléphone mais je ne veux pas qu’il surchauffe comme la variante actuelle du S21 Ultra Exynos, j’ai toujours demandé à quoi servaient les enregistrements 4K et 8K si je ne pouvais pas enregistrer une vidéo pendant plus de 5 minutes sans que le téléphone surchauffe. Farhan Ahmad Tajuddin : Si le prochain chipset Exynos/Snapdragon est plus économe en chaleur que le chipset actuel, cela devrait me convenir.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé un commentaire. Que voulez-vous voir d’autre de la série Galaxy S22 ? Faites-le nous savoir via la section commentaires ci-dessous.