Le refus applaudi de Cayetana Álvarez de Toledo au pinganillo à la télévision catalane

Depuis que Politically Undesirable a vu le jour, le livre de Cayetana lvarez de Toledo, le député populaire laisse derrière lui une gros titres quotidiens qui ne sont pas du goût de la direction du PP, qu’il est venu accuser d’avoir « tenté de détruire » la présidente de la Communauté de Madrid et aussi de l’avoir harcelée. Il s’est publiquement opposé à Pablo Casado et a admis qu’il n’avait pas respecté le mandat de son groupe parlementaire lors du vote de la Cour constitutionnelle.

Avec ces osiers, il n’est pas surprenant que les médias ont retrouvé leur intérêt pour lvarez de Toledo, qui est revenu dans l’arène médiatique par la grande porte et sans mâcher ses mots, sans rien à perdre, comme est venu le dire le fondateur de Podemos, Pablo Iglesias. En fait, ces jours-ci, nous avons écouté la secrétaire adjointe à l’Organisation du PP, Ana Beltrán, l’accusant de « faire craquer la haine » contre ses confrères du parti.

Dans sa tournée de radio et de télévision, lvarez de Toledo a débarqué ce samedi dans le programme Questions fréquemment posées présenté par Cristina Pui sur TV3, la télévision régionale de Catalogne, un espace qui se déroule en catalan. C’est pourquoi avant d’entrer en matière, le populaire a voulu révéler que ils lui avaient offert un écouteur lui fournir une traduction, mais elle avait refusé.

« Chez les Espagnols, il n’y a pas de pinganillo »

« J’ai expliqué que je ne voulais pas d’écouteur, j’espère comprendre pratiquement tout ce que vous me dites, peut-être qu’il y a quelque chose que je ne veux pas, mais je n’utiliserais pas d’écouteur car chez les espagnols nous n’utilisons pas de boucles d’oreilles« , a exprimé lvarez de Toledo, affirmant que l’utiliser aurait été comme » impliquer que nous sommes des étrangers ou que l’espagnol est une langue étrangère en Catalogne. «

Il a poursuivi son argumentation linguistique en soulignant que « l’espagnol n’est pas seulement la langue commune qui permet aux gens – comme vous, comme moi, comme tous les Catalans, comme tous les Espagnols et même au-delà de l’Espagne – de communiquer entre eux, mais que dans ce cas , en outre, C’est la langue majoritaire de la Catalogne et c’est pourquoi je n’ai même pas voulu utiliser d’écouteur » :

El pinganillo, étrangers et cordialité sur TV3.

Hier soir @ FAQSTV3.pic.twitter.com / 1IIvnLZrJR – Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 21 novembre 2021

Cayetana n’y a pas réglé la question, mais a continué à approfondir que « quand on a une langue commune et qu’on a la possibilité de communiquer plus couramment dans une langue commune, c’est aussi un geste de cordialité de l’utiliser », quelques mots qui ont pris comme une zasca le programme et cela s’est terminé par une critique des nationalismes : « C’est vrai que le nationalisme a un rapport difficile avec la cordialité et cela devient même plusieurs fois incompatible avec la cordialité », a-t-il déclaré.

Le fragment de l’interview de TV3 est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, où elle l’a elle-même partagé pour maximiser sa diffusion et aussi s’assurer les applaudissements de ses followers, qui ont répondu à ses attentes. Son tweet a suscité des milliers de réactions et des centaines de commentaires aussi aimables que ceux-ci, à commencer par celui de José Manuel Soto, fan déclaré de Cayetana à d’autres occasions :

On ne peut nier lvarez de Toledo que la promotion de son livre se passe bien pour lui.

