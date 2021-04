Le refus «bizarre» de l’UE de critiquer l’OMS permet à la Chine de se décrocher du coronavirus, selon un analyste | Politique | Nouvelles

Ebola: nous nous engageons à mettre fin à l’épidémie, déclare Tedros Adhanom

Au total, 13 pays ont signé une déclaration conjointe en réponse à l’admission par le directeur général Dr Tedros Ghebreyesus que le rapport de l’OMS sur les origines du nouveau coronavirus responsable du COVID-19 avait été retardé et n’avait pas accès à des données complètes – mais l’UE a refusé pour emboîter le pas. L’enquête de l’OMS, rédigée conjointement avec des scientifiques chinois, a rejeté l’idée que le virus s’était échappé lors d’un incident de laboratoire, déclarant plutôt que les retombées d’animal à humain étaient la voie la plus probable, ce qui a suscité des allégations immédiates d’un blanchiment de chaux.

Pieter Cleppe, chercheur associé à la Property Rights Alliance, a fait part de ses préoccupations dans un nouveau commentaire qui sera publié sur le site Web du groupe de réflexion.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Il est vraiment bizarre que l’UE ne rejoigne pas les rangs des pays occidentaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et quelques-uns de ses propres États membres, sur ce sujet particulier.

«C’est une chose de ne pas accompagner aveuglément toutes les initiatives diplomatiques américaines sur la Chine, mais exiger la transparence ne devrait certainement pas être une chose avec laquelle l’UE aurait un problème, certainement quand il s’agit d’aller au fond de la façon dont le coronavirus, qui a fait des ravages. sur le monde, a émergé. «

L’UE d’Ursula von der Leyen a laissé la Chine se tirer d’affaire, a déclaré Pieter Cleppe (Image: GETTY)

Dr Tedros Ghebreyesus, directeur général de l’OMS (Image: GETTY)

Tournant son attention vers l’OMS elle-même, M. Cleppe a ajouté: « Cela suscite plus d’attention pour l’OMS, une organisation internationale vraiment dysfonctionnelle, qui a un mauvais bilan en matière de gestion des crises sanitaires internationales, ce qui était visible l’année dernière lorsqu’elle a ignoré les avertissements. par Taiwan sur le coronavirus.

«Une raison particulière de la performance médiocre de l’OMS est sa tendance à s’éloigner de la mission fondamentale d’origine, qui est d’aider à prévenir la propagation des maladies transmissibles.

«L’OMS a été impliquée dans des campagnes sans rapport avec les maladies transmissibles, mais plutôt dirigées contre la consommation d’alcool, de tabac, de sel et de sucre, suggérant souvent des taxes ou des restrictions supplémentaires, allant des avertissements sanitaires obligatoires à l’interdiction de la publicité ou à l’interdiction pure et simple des produits présentant un potentiel pour la réduction des méfaits.

JUST IN: « Vous avez échoué »: le Premier ministre grec fustige Bruxelles pour son déploiement

Le laboratoire P4 à Wuhan (Image: GETTY)

«Il est regrettable que l’UE ne soit pas du côté des États-Unis et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’OMS.»

La déclaration, publiée mardi et également signée par l’Australie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, Israël, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la République de Corée et la Slovénie, déclarait: << Il est essentiel que les experts indépendants aient accès à toutes les données, recherches et personnels pertinents sur les humains, les animaux et l'environnement, impliqués dans les premiers stades de l'épidémie et pertinents pour déterminer comment cette pandémie est apparue.

« Il est tout aussi essentiel que nous exprimions nos préoccupations communes concernant le fait que l’étude d’experts internationaux sur la source du virus SRAS-CoV-2 a été considérablement retardée et n’a pas eu accès à des données et des échantillons originaux et complets. »

NE MANQUEZ PAS

Von der Leyen est de « la chose la plus proche que l’UE a de l’aristocratie » [INSIGHT]

Rutte dit de démissionner de son poste de Premier ministre néerlandais après la censure des députés [REVEALED]

Nous saisirons Covid jabs en direction du Royaume-Uni, menace le tsar de la vaccination de l’UE [REPORT]

L’Institut de virologie de Wuhan a été cité comme une source d’origine possible du COVID-19 (Image: GETTY)

À l’intérieur du laboratoire, où les scientifiques manipulent régulièrement des virus mortels (Image: GETTY)

L’origine du coronavirus qui est apparu vers la fin de 2019 fait depuis lors l’objet d’intenses spéculations.

La sagesse conventionnelle suggère qu’il a sauté des espèces sur un soi-disant «marché humide» dans la ville de Wuhan.

Mais beaucoup ont souligné la présence de l’Institut de virologie de Wuhan à proximité, suggérant que la maladie pourrait être originaire de là à la place.

Organisation mondiale de la santé: les plus grands contributeurs du monde (Image: Express)

Le rapport de l’OMS suggère que des recherches supplémentaires sont nécessaires dans tous les domaines, à l’exception de l’hypothèse des fuites en laboratoire.

Cependant, les sceptiques ont remis en question les résultats, arguant que la présence du laboratoire top secret est trop une coïncidence.

Le journaliste scientifique britannique Lord Ridley a déclaré: «Nous nous attendions à un badigeon et un badigeon est ce que nous avons.

Dr Tedros Ghebreyesus avec le président du Conseil européen Charles Michel (Image: GETTY)

«Le rapport, en 300 pages, rejette en un paragraphe, comme très improbable, l’idée que le virus a fui hors d’un laboratoire, mais passe ensuite 20 ou 30 pages, entrant dans les détails, comment 45.000 animaux – volaille, faune et autres , qui avaient été testés en Chine – ont tous été trouvés négatifs, mais conclut néanmoins qu’il est très probable que l’un d’entre eux ait transporté le virus à Wuhan.

Commentant le rapport, le Dr Ghebreyesus a lui-même déclaré: « Je ne pense pas que cette évaluation ait été suffisamment approfondie.

«D’autres données et études seront nécessaires pour parvenir à des conclusions plus solides.»