Le refus de Man Utd provoque l’émergence d’une nouvelle cible au milieu du transfert U-Turn

Les exigences élevées de Man Utd, combinées à son refus d’assouplir sa position, ont conduit à un blocage potentiel des transferts, selon une source fiable.

Homme Utd se sont déjà engagés à débourser environ 114 millions de livres sterling cet été. Jadon Sancho est officiellement un Diable Rouge après une longue saga de transfert, tandis que la ligne d’arrivée est enfin en vue pour Raphael Varane.

La paire entrera directement dans les onze premiers de Man Utd, mais leurs affaires estivales pourraient ne pas s’arrêter là.

Il est entendu que le club est toujours à l’idée de faire atterrir l’arrière latéral de l’Atletico Madrid Kieran Trippier.

Le joueur de 30 ans offrirait une dimension différente de celle de l’arrière droit actuel Aaron Wan-Bissaka. Cependant, divers rapports ont spéculé que les sorties doivent d’abord être sanctionnées avant que de nouveaux visages puissent arriver.

Un joueur qui pourrait partir et ouvrir la voie à une arrivée Trippier plus loin est Diogo Dalot.

L’arrière latéral portugais, 22 ans, a excellé en prêt avec l’AC Milan l’année dernière. Ses démonstrations étaient si impressionnantes, en fait, que Milan nourrit l’ambition de le ramener à bord une fois de plus.

Mais selon le journaliste de confiance Fabrizio Romano, les exigences élevées de Man Utd empêchent de progresser.

Il a tweeté que Man Utd “n’accepte pas moins de 4/5 millions d’euros de frais de prêt pour Diogo Dalot”. Le montant de ces frais de prêt avait déjà été signalé fin juillet, et il semble que Man Utd n’ait pas assoupli sa position.

Cette somme s’avère difficile à supporter pour Milan, et selon Romano, ils ont plutôt prévu une alternative.

Il a ajouté que Milan était “en pourparlers avec la Roma pour signer Alessandro Florenzi en prêt avec une option d’achat”.

Sport Witness fait écho à ce sentiment, mais indique qu’Alvaro Odriziola du Real Madrid est plutôt sur leur radar.

Néanmoins, il semble que le retour potentiel de Dalot à Milan semble de plus en plus improbable. Bien que cela puisse finir par jouer en faveur de Man Utd.

C’est parce que Romano a conclu que Man Utd pourrait être prêt à effectuer un demi-tour au milieu de sa forme stellaire en pré-saison et à garder Dalot à Old Trafford l’année prochaine.

Si Dalot restait, cependant, le désir de Man Utd de débarquer Trippier diminuerait probablement.

Aston Villa joint Man Utd commutateur

Pendant ce temps, Axel Tuanzebe a scellé un retour de prêt à Aston Villa après avoir prolongé son contrat avec Manchester United.

Tuanzebe a passé 18 mois en prêt avec Villa entre janvier 2018 et l’été 2019, les aidant à reconquérir une promotion en Premier League. Mais alors que Villa s’est à nouveau imposé dans l’élite depuis, Tuanzebe n’a pas pu poursuivre sa progression.

Le défenseur n’a disputé que 14 matchs de Premier League depuis son retour à Old Trafford. Bien qu’il ait trouvé plus d’espace dans les compétitions de coupe. Même ainsi, avec Raphael Varane sur le point d’arriver pour encombrer encore plus la défense, il était logique que Tuanzebe cherche d’autres opportunités.

Un retour à Villa est suggéré depuis un moment et le club a maintenant obtenu l’accord sur la ligne. Plutôt qu’un transfert permanent, il s’agit d’un autre accord de prêt. Tuanzebe a également prolongé son contrat dans son club parent jusqu’en 2023, avec une option pour une année supplémentaire.

La prochaine de ces années sera cependant passée à Villa, car il vise à accumuler un temps de jeu plus régulier.

