Le refus de vaccin des républicains va au-delà du sabotage de Joe Biden ⋆ 10z viral

L’une des stratégies incontournables du Parti républicain pour contrer la promesse de campagne d’un président démocrate de rassembler le pays est d’entraver tout ce que le président tente de faire, en travaillant nuit et jour pour garder leur peuple aussi en colère et mécontent que possible afin qu’ils puissent appeler le Les démocrates un échec pour avoir été incapables de tenir leur promesse. Une telle promesse est un peu un jeu de ventouse par les démocrates, pour commencer, mais c’est une impulsion naturelle puisque les administrations républicaines quittent si souvent leurs fonctions après avoir mis le pays dans un traumatisme accablant avec la nation aspirant à la guérison. Il faut beaucoup de culot aux républicains pour répéter cela encore et encore, mais ils ne manquent pas de cette caractéristique particulière. En fait, on pourrait même les qualifier d’effrontés. Et, après tout, ça marche, alors pourquoi devraient-ils s’arrêter ?

Vous pouvez remonter assez loin dans l’histoire pour trouver ce cycle, mais je pense que l’exemple récent de la présidence de Barack Obama est le plus frappant.

Obama s’est présenté comme un gars qui a marqué un nouveau jour en Amérique, un jour dans lequel un jeune politicien noir doué avec une vision convaincante d’une société diversifiée et multiculturelle et un style intelligent et technocratique pourrait faire entrer le pays dans le nouveau siècle et mettre fin à tous les bouleversements politiques de l’ère post 9/11. Obama avait de grandes ambitions, dont la moindre n’était pas l’idée qu’il pourrait éliminer bon nombre des arguments politiques les plus épineux de la table avec un Grand Bargain qui comprenait certaines offres que le GOP ne pouvait soi-disant pas refuser. L’idée était que s’ils pouvaient simplement surmonter certains de ces gros désaccords, la température serait abaissée et les démocrates auraient une marge de manœuvre pour réaliser leur programme.

Il y avait plus qu’un peu d’orgueil dans cette idée. L’économie était en chute libre, ce qui signifiait qu’il allait falloir beaucoup de capital politique pour arrêter sa descente dans le chaos. Et les démocrates ont également commis la grosse erreur de télégraphier leurs intentions en organisant des dîners avec des membres de la presse et en leur faisant connaître les contours du grand plan du Grand Bargain avant même l’inauguration. Le GOP a pris note.

Dans ces circonstances, la nouvelle administration a supposé que les républicains éviteraient les politiques partisanes grossières et travailleraient avec les démocrates pour le bien du pays. Cela a donc été un choc lorsque la personnalité de droite la plus populaire du pays, Rush Limbaugh, a déclaré qu’il souhaitait l’échec d’Obama. Dans son émission, Limbaugh a déclaré qu’il avait été approché par une importante publication et qu’on lui avait demandé d’écrire un essai de 400 mots sur ses espoirs pour l’administration Obama. Sa réponse ?

Mon espoir, et s’il vous plaît, comprenez-moi quand je dis cela. Je suis en profond désaccord avec les gens de notre côté de l’allée qui ont cédé et qui disent : ‘Eh bien, j’espère qu’il réussira. Nous devons lui donner une chance. … Alors je pense répondre au gars : ‘D’accord, je t’enverrai une réponse, mais je n’ai pas besoin de 400 mots, j’en ai besoin de quatre : j’espère qu’il échouera.’

Cela a fait beaucoup de bruit à l’époque, mais Limbaugh ne faisait que dire ce que pensait l’establishment républicain.

Ensuite, le chef de la majorité Mitch McConnell, R-KY, (qui a également l’habitude de dire la partie calme à haute voix) a déclaré l’année prochaine, dans le feu de l’action des négociations très intenses, « la chose la plus importante que nous voulons réaliser est pour Le président Obama sera un président à mandat unique. Le chroniqueur George Will a déclaré dimanche sur Fox News : « Bien sûr, je veux que l’Obamacare échoue, car s’il n’échoue pas, cela ne fera qu’enchevêtrer davantage la société américaine avec un gouvernement qui n’est pas à la hauteur de cela. Le sénateur républicain de Floride Marco Rubio a même personnellement saboté un projet de loi bipartite sur la réforme de l’immigration sur lequel il travaillait depuis des années plutôt que de donner une victoire à Obama (et au pays). Mais peut-être que le meilleur exemple du phénomène que j’ai décrit ci-dessus est venu du prototype de Donald Trump, l’ancienne candidate VP Sarah Palin, s’exprimant lors d’une convention du Tea Party qui a déclaré très sarcastiquement : en dehors?’ “

Obama a promis espoir et changement et les républicains l’ont contrecarré à chaque fois. Ils l’ont ensuite raillé pour ne pas avoir livré. C’est un stratagème très cynique dans le meilleur des cas, mais les voir utiliser cette tactique au milieu d’une pandémie mondiale afin de s’assurer que Biden échoue dans son ambition de vacciner le pays et de sauver des vies dépasse même ma vision la plus pessimiste des républicains.

Je m’étais interrogé sur la logique de base de l’hostilité obstinée de ces gouverneurs républicains et autres fonctionnaires envers les vaccins. De toute évidence, la grande majorité d’entre eux ne sont pas dupes de la campagne de désinformation massive qui empêche tant de leurs électeurs de se protéger et de protéger les autres. Ils peuvent voir que les cas augmentent et que les non vaccinés deviennent très malades avec la souche Delta qui est beaucoup plus virulente que le COVID de l’année dernière. Pourtant, ils adoptent toujours des lois interdisant les masques et les vaccins dans les écoles et, dans certains cas, même sur les lieux de travail. Dans l’État de Floride, où se trouvent 20 % de tous les nouveaux cas actuels, le gouverneur républicain Ron DeSantis se présente pour sa réélection en vendant des koozies de bière qui disent « Don’t Fauci My Florida ». Dans le Tennessee, la semaine dernière, les républicains ont interdit aux adolescents la sensibilisation de la santé publique de l’État pour les vaccins de toute nature, pas seulement COVID.

Il est maintenant clair que les républicains font tout leur possible pour s’assurer que COVID se propage et tue plus de personnes. Dans toute société normale, il faudrait se demander comment cela pourrait servir à ces gens de laisser leurs propres électeurs tomber malades et mourir. Mais évidemment, ils s’appuient uniquement sur leur ancien livre de jeu et ont décidé qu’il était politiquement rentable de faire échouer le programme de distribution de vaccins de Biden. Leurs constituants sont essentiellement des sacrifices humains pour la cause.

Trump l’a rendu explicite dimanche avec cette déclaration :

clairement tout est de la faute de Joe Biden https://t.co/VIelKx9gqN – Vacciné pour la vérité (@Bobblespeak) 18 juillet 2021

Joe Biden n’arrêtait pas de parler de la qualité de son travail sur la distribution du vaccin développé par Operation Warp Speed ​​ou, tout simplement, par l’administration Trump. Il ne va pas bien du tout. Il est en retard sur le calendrier, et les gens refusent de prendre le vaccin parce qu’ils ne font pas confiance à son administration, ils ne font pas confiance aux résultats des élections et ils ne font certainement pas confiance aux Fake News, qui refusent de dire la vérité.

La ligne est que Biden échoue parce que certaines personnes ne lui font pas confiance. Et pourquoi ne lui font-ils pas confiance ? Parce que les républicains, à commencer par Donald Trump, leur mentent sur ce que fait Biden. C’est une astuce intéressante et qu’ils ont déjà utilisée avec succès auparavant. Cette fois, ils tuent en fait des gens pour posséder les bibliothèques.

