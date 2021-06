Le refus de vaccins dans le pays Trump en fait un canard assis pour la variante COVID Delta ⋆ 10z viral

– de la vérité

La Grande-Bretagne avait de grands projets pour le 21 juin. Les citoyens anglais l’avaient appelé “Freedom Day”, le jour où les restrictions COVID de la nation seraient levées après le long siège de la pandémie. Un déploiement de vaccin bien géré fait que plus de la moitié de la population est entièrement vaccinée, et tout semble aller dans la bonne direction.

Cependant, lors de l’émergence de la variante COVID-19 surnommée «Delta», les plans du Royaume-Uni ont changé. Le Premier ministre Boris Johnson a retardé le «Jour de la liberté» de quatre semaines supplémentaires, avec un potentiel de plus si la variante n’est pas mieux contenue.

La variante Delta de COVID a émergé pour la première fois de la vague de coronavirus qui a subsumé une grande partie de l’Inde au début du printemps. Les rapports suggèrent fortement qu’il est beaucoup plus contagieux que la version originale du virus et qu’il fait plus de dégâts à ceux qui sont infectés. Il a fallu quatre semaines à Delta pour devenir la souche COVID dominante en Grande-Bretagne, et à l’heure actuelle, elle s’est propagée dans plus de 60 pays dans le monde.

Les États-Unis sont l’un d’entre eux. À l’heure actuelle, la variante Delta représente environ 10 % de toutes les nouvelles infections ici, et ce taux double toutes les deux semaines. “Dr. Scott Gottlieb, l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, a déclaré dimanche qu’une souche de coronavirus connue sous le nom de variante Delta est susceptible de devenir la source dominante de nouvelles infections aux États-Unis », rapporte CNN, « et pourrait conduire à de nouvelles épidémies dans l’automne, les Américains non vaccinés étant les plus à risque.

Hier, près de 13 000 nouveaux cas de COVID ont été diagnostiqués et 145 décès ont été enregistrés. Bien que ces chiffres représentent une diminution étonnante par rapport au bilan horrible que la nation a enduré l’hiver dernier, le nombre de nouvelles infections quotidiennes reste tout simplement inacceptable dans un pays si rempli de vaccins que les experts médicaux craignent que des lots entiers ne se détériorent par manque d’utilisation.

Lundi, près de 44% de la population américaine de plus de 12 ans avait reçu les deux doses du vaccin et 52,5% en avait reçu une. Les enfants de moins de 12 ans restent totalement non vaccinés. Dans un pays de 328 millions d’habitants, un peu plus de 174 millions ont reçu au moins une dose. Ceci, faute d’une meilleure expression, est une faille dramatique dans notre armure COVID, en particulier face à une variante exceptionnellement virulente comme Delta.

Comme pour toutes les choses de nos jours, la question « pourquoi ? » se résume à la politique des ordures délibérément trompée de la droite. Une analyse du Washington Post montre que les taux de COVID chutent dans les États avec un nombre élevé de personnes vaccinées et augmentent dans les États avec moins de personnes vaccinées. C’est un calcul simple, vraiment, mais inquiétant à affronter face à la variante Delta très contagieuse.

Alors où est la politique ? Où ils sont toujours : aux États-Unis. “Les 22 principaux États (y compris DC) avec les taux de vaccination des adultes les plus élevés sont tous allés à Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020”, rapporte NPR. « Certains des États les moins vaccinés sont les plus pro-Trump. Trump a remporté 17 des 18 États avec les taux de vaccination des adultes les plus bas. »

L’adhésion au trumpisme anti-science nihiliste n’est pas le seul facteur de la baisse des taux dans ces différents États. Moins d’un quart des Noirs ont reçu au moins une injection la semaine dernière, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le plus bas parmi les groupes ethniques et raciaux répertoriés. Une grande partie du problème est l’accès : il y a eu un certain nombre de problèmes avec le déploiement du vaccin, affectant particulièrement les personnes qui n’ont pas accès au transport ou ne peuvent pas s’absenter du travail pour se faire vacciner. Pendant ce temps, une certaine hésitation face au vaccin persiste au sein des communautés noires ; c’est un sous-produit compréhensible de générations d’abus indicibles de cette communauté par le domaine médical.

Cependant, parmi les partisans de Trump en grande partie blancs qui refusent le vaccin, l’hésitation a une racine très différente. De nombreuses personnes à travers le pays semblent dire non au vaccin, car cela renforcera leur crédibilité pro-Trump. Les théories du complot qui ont enveloppé la distribution efficace de ce médicament aux partisans de Trump se sont transformées en leur propre sorte de multivers courbé et englobant, où toutes les «réponses» sont orthographiées avec la lettre «Q» et les mandats de masque sont assimilés au Holocauste.

Il n’est pas difficile de prévoir la suite. Si COVID s’en tient à sa tendance à trouver toutes les lacunes dans nos défenses, et si Delta est aussi mauvais qu’on le dit, nous pouvons nous attendre à assister au retour d’un nombre terrible d’infections dans les régions qui continuent d’éviter le vaccin. Au dire de tous, les vaccins restent très efficaces dans leur capacité à conjurer la variante Delta, surtout si ceux qui reçoivent des vaccins à deux doses s’assurent de recevoir les deux injections.

Les États-Unis rouvrent d’un rivage à l’autre, et il y a une grande joie pour cela. On dit aux personnes vaccinées avec une grande confiance qu’elles peuvent revenir à un semblant de normal… mais avec moins de la moitié du pays entièrement vacciné, et avec une partie étonnante de cette moitié accrochée à leurs délires engendrés par Trump, je crains toujours que nous soyons réouverture trop tôt.

La montée en puissance de la variante Delta rend cette préoccupation d’autant plus pressante. Si Trump avait un seul souci pour les personnes qui le rendent possible, il se lancerait dans une campagne de vaccination dans tous les États qu’il a transportés en 2020, mais il ne le fera pas à moins d’y être contraint. Il s’accroupira dans son repaire de Bedminster en train de préparer sa vengeance, même si ceux à qui il doit son pouvoir de mourir chaque jour de morts évitables.

