Le refus des villes de réprimer les crimes violents tue des gens .

Le rédacteur en chef fédéraliste, Christopher Bedford, a déclaré que les responsables de gauche refusant de réprimer la flambée de crimes violents dans les villes américaines entraîneront inévitablement plus de souffrances et une police plus sévère.

“Cela devient incontrôlable”, a expliqué Bedford. « Cela déborde des quartiers pauvres. Cela déborde des endroits qui sont loin d’où vivent les libéraux blancs et leurs alliés, ou tout autre nom que vous voulez les appeler, et dans le stade des Nationals, et en attaquant les sénateurs. C’est hors de contrôle.

Si cette tendance à la hausse de la criminalité se poursuit, a noté Bedford, d’autres, comme l’ancienne sénatrice démocrate de Californie Barbara Boxer, qui a été agressée et volée à Oakland lundi, en souffriront.

« Dieu merci, la sénatrice va bien parce que c’est une femme de 80 ans qui se fait maintenant frapper dans le dos et voler. Dans la ville d’Oakland, les détournements de voitures ont augmenté de 90 %, les meurtres de 20 %. Et en même temps que l’administration Biden envoyait 190 millions de dollars à la ville d’Oakland pour l’aider, elle a supprimé 18 millions de dollars de ses forces de police. Leur chef de police est là-bas en train de mendier et de dire : « Je connais ces gens qui se font abattre. Le conseil municipal les a appelés ralentisseurs et simplement des choses qui allaient gêner. »

Même lorsque les chefs de police d’Oakland et de Washington, DC, parlent des difficultés qu’ils rencontrent pour lutter contre le crime, leurs appels à l’aide semblent tomber dans l’oreille de ceux qui continuent de faire pression pour la libération des criminels et des peines plus douces.

“Le taux de récidive pour eux impliquant des crimes violents est fulgurant et ils sont libérés en quelques jours”, a déclaré Bedford. « Nous nous sommes débarrassés de la caution. Nous nous sommes débarrassés des peines sévères. Nous nous sommes débarrassés de la volonté d’appliquer la loi ici à Washington, DC et dans tout le pays. Dans les années 50, 60, nous étions le pays le plus doux de l’Occident en matière de criminalité. À cause de cela, la criminalité a augmenté. Nous nous sommes retrouvés avec une justice pénale plus grande et un système pénitentiaire plus grand que les militants n’ont jamais essayé de réformer en premier lieu. »

Malgré le désir des électeurs de mettre « la prévention du crime et la sécurité et davantage de policiers au sommet de leur liste de choses », certaines villes sont plus lentes à agir que d’autres, laissant dans leur sillage des personnes vulnérables et le potentiel d’« excès » de sanctions pénales. .

« Nous savons comment résoudre ce problème. Nous l’avons résolu après les années 50 dans les années 60. Nous l’avons résolu dans ce pays. Nous avions l’un des pays les plus sûrs d’Occident à cause de cela, mais cela s’accompagnait d’une police sévère. Je pense que nous allons voir un retour », a déclaré Bedford. « Si nous ne renversons pas la situation plus tôt que cela, alors je crains que nous allons voir certains des excès que nous avons vus dans le crime et les punitions dans les années 90 parce que les gens en ont tellement marre et tellement en colère qu’ils finissent jusqu’à blesser des innocents dans la rafle des agresseurs criminels.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.