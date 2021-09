Le refus du Centre de procéder à un recensement des castes expose la politique OBC du BJP à des gains électoraux: Mayawati

in

Mayawati, chef du parti Bahujan Samaj (photo d’archives)

Le chef du parti Bahujan Samaj (BSP), Mayawati, a exprimé vendredi sa grave préoccupation face au “refus” du Centre d’effectuer un recensement basé sur les castes et a déclaré qu’il avait dénoncé le BJP d’utiliser la communauté OBC uniquement pour ses intérêts électoraux.

La réaction de Mayawati intervient après que le Centre a déclaré à la Cour suprême que le recensement des castes des classes arriérées est « administrativement difficile et lourd » et exclure de telles informations du champ du recensement est une « décision politique consciente ».

« Le refus catégorique du gouvernement central de procéder au recensement des castes des classes arriérées en déposant un affidavit devant la Cour suprême est un sujet de grave préoccupation qui a exposé la politique OBC des intérêts électoraux du BJP ainsi que la différence de leurs mots. et les actes », a déclaré le supremo BSP dans un tweet en hindi.

“Comme SC et ST, la demande de mener un recensement des castes de la classe OBC a gagné beaucoup d’importance dans tout le pays, mais le refus catégorique du Centre de le faire va nuire à toute la société et à leur avenir de la même manière que leur arriéré d’emplois », a-t-elle ajouté.

