“ Le regarder très sérieusement, au-delà sérieusement ” ⋆ .

Le 45e président, Donald Trump, a parlé ce soir à Sean Hannity sur Fox News d’un certain nombre de questions diverses. Lorsqu’on lui a demandé son avis sur la façon dont Joe Biden gère les choses, bien que Trump ne soit pas positif à son égard, il a été très professionnel sur la façon dont il a répondu à cette question.

Le président Trump semble très sérieux, comme un homme d’État qui, malgré les interdictions en cours sur Facebook et Twitter, est définitivement extrêmement engagé dans le processus politique à venir.

De toute évidence, le président Trump a été prudent dans ses propos lors de cette interview. Il a déclaré qu’il était déterminé à aider le GOP à reprendre la Chambre en 2022.

Donald Trump a été interrogé à un moment crucial lors de l’interview de Sean Hannity sur ses chances de courir en 2024. Bien sûr, Hannity a dû demander.

Trump a ri en réponse, «les chances», a-t-il dit, et Hannity s’est moqué de lui. Ensuite, Trump a donné sa réponse solide. Pour nous, on dirait qu’il court, mais nous ne pouvons pas le dire avec certitude, bien sûr.

«Tout d’abord, c’est long. J’ai des chiffres énormes, personne n’a jamais obtenu les chiffres que j’ai. Aucun président en exercice n’est même proche. Il y a plus de popularité maintenant qu’il n’y en avait la veille des élections. » Il continua:

«Parce qu’ils voient à quel point les choses sont mauvaises à la frontière. Ils voient ce qui se passe. Ils voient que leurs armes vont disparaître. Ils voient leurs impôts augmenter. Les réglementations sont en train de exploser. »

Trump a poursuivi: «les emplois vont disparaître. Votre indépendance énergétique va disparaître. Alors je vais dire ceci. Je le regarde très sérieusement. Au-delà sérieusement. D’un point de vue juridique, je ne peux pas encore vraiment en parler, c’est un peu trop tôt.

Hannity continue de poser plus de questions dans le clip ci-dessous, où Trump dit aux téléspectateurs à quel point le problème de la Russie lui a fait mal en partie:

