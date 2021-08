Le régime barbare des talibans entre en jeu alors qu’une femme a brutalement «incendié» pour «mauvaise cuisine» | Monde | Nouvelles

in

Najla Ayoubi, ancienne juge afghane et chef de la coalition et des programmes mondiaux de Every Woman Treaty, qui milite pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, a déclaré qu’elle avait été forcée de « fuir pour ma vie » des talibans pour avoir continué à s’exprimer en faveur de les droits des femmes.

Dans une interview émouvante avec Sky News, elle a déclaré qu’elle avait parlé à des femmes afghanes et avait entendu des exemples de “mauvais comportement et de violence à l’égard des femmes”.

L’ancien juge a affirmé qu’une femme avait été “incendiée parce qu’elle était accusée de mauvaise cuisine pour les combattants talibans”.

Elle a ajouté: “Ils forcent les gens à leur donner à manger et à leur cuisiner.

“De plus, il y a tellement de jeunes femmes qui ont été expédiées ces dernières semaines dans les pays voisins dans des cercueils pour être utilisées comme esclaves sexuelles.

« Ils forcent également les familles à marier leurs jeunes filles à des combattants talibans.

“Je ne vois pas où est la promesse qu’ils pensent que les femmes devraient aller travailler, alors que nous voyons toutes ces atrocités.”

L’avocate a également détaillé sa vie horrible sous les talibans, la décrivant comme un “cauchemar”.

Elle a déclaré qu’elle était dans une “position de pouvoir” avant que le groupe ne prenne le pouvoir, mais qu’elle n’est devenue que 24 heures plus tard “rien dans la société”.

En tant que juge, le garçon de quatre ans de son voisin a dû l’accompagner à l’épicerie la plus proche, ce qui signifie que le jeune avait plus de valeur qu’elle parce qu’elle était une femme.

Plus tôt cette semaine, la répression effrayante des talibans après leur prise de contrôle de l’Afghanistan était clairement évidente, les femmes ressentant immédiatement le plein effet des pouvoirs du groupe.

Les salons de beauté de tout le pays déchiré par la guerre ont déjà ressenti toute la force des talibans.

Un certain nombre de photos montraient la devanture d’un point de vente avec des images de femmes défigurées à l’aide de peinture en aérosol noire à Shar-e-Naw dans la capitale de Kaboul en Afghanistan.

D’autres images montraient un combattant taliban armé posant un gros fusil sur son épaule alors qu’il passait devant le même salon avec les images des femmes défigurées en arrière-plan.

