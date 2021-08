Le régime Biden discute de l’interdiction aux résistants aux vaccins de voyager entre les États 10z viral

in

Aujourd’hui, plusieurs médias rapportent que le régime Biden envisage d’interdire aux individus non vaccinés de voyager entre les frontières des États, qualifiant la décision autoritaire d’option plus «sévère» que le régime ne mettra en œuvre que lorsque les citoyens des États-Unis seront «prêts pour le fort». l’armement du gouvernement fédéral ».

L’administration de Joe Biden opère actuellement « avec retenue » lorsqu’il s’agit d’amener les Américains à recevoir l’un des vaccins controversés contre le COVID-19, selon des responsables de la Maison Blanche selon l’Associated Press, mais augmentera bientôt son « armement fort » totalitaire de le gouvernement fédéral » dans le but de forcer les 90 millions d’Américains qui résistent aux vaccins à accepter les vaccins controversés. Selon l’Associated Press, les plans du régime Biden « ont été soigneusement calibrés pour encourager une vague d’entreprises et de gouvernements à emboîter le pas », suggérant une collusion entre la Maison Blanche et les grandes entreprises, ce que les démocrates détestaient autrefois.

Alors que les Américains deviennent « prêts » pour « armer fortement » le régime Biden, l’administration a « discuté » d’options, notamment « rendre obligatoire des vaccins pour les voyages entre États », empêchant efficacement les résistants aux vaccins de se déplacer librement à travers les États-Unis.

Après que cette nouvelle soit devenue virale vendredi matin, le régime Biden a affirmé que “l’exigence de vaccination entre les États n’était pas à l’étude pour le moment”, cependant, elle a été discutée comme une option réaliste une fois que les Américains sont “prêts”. On ne sait toujours pas quand le régime Biden considérera les Américains «prêts» pour que la liberté de mouvement de base soit restreinte. Cependant, les médecins et les responsables de la santé qui ont parlé à l’AP ont exprimé leur plein soutien à toute décision qui permettrait à davantage d’Américains de recevoir les vaccins controversés. (LIRE LA SUITE : Les tendances de Joe Rogan pour la destruction des passeports de vaccins, déclare que les mandats COVID nous rapprochent « un pas de plus vers la dictature »)

Ces mêmes responsables et grandes entreprises se sont également plaints du fait que les États-Unis n’avaient pas de système de passeport vaccinal sanctionné par le gouvernement comme ceux qui ont déclenché des troubles civils à grande échelle en France et en Italie. Cependant, le régime Biden continue de croire que le seul moyen pour les Américains de se conformer à un passeport vaccinal est de les sous-traiter au secteur privé, laissant les entreprises américaines obliger leurs employés et leurs clients à prouver leur statut vaccinal afin de travailler ou de faire du commerce.

Récemment, le régime Biden a annoncé son intention d’exiger que tout le personnel militaire en service actif reçoive le vaccin controversé d’ici le 15 septembre et s’est heurté à peu de résistance de l’intérieur des médias militaires ou amicaux.

