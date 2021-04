Le régime Biden lance une commission de mise en accusation judiciaire ⋆ .

Joe Biden a signé vendredi un décret qui lancera une commission chargée d’étudier l’augmentation du nombre de juges à la Cour suprême, bien qu’il ait jadis qualifié cette idée d ‘«idée folle».

Il semble que Joe Biden se prépare à restructurer fondamentalement le pouvoir judiciaire. Selon le New York Times, le régime Biden a ordonné “ une étude de 180 jours sur l’ajout de sièges à la Cour suprême, tenant compte d’une promesse de l’année de campagne d’établir une commission bipartisane pour examiner les sujets potentiellement explosifs de l’élargissement de la Cour ou fixer des limites de mandats pour les juges. »

RUPTURE: Biden formant une commission pour étudier «l’élargissement» de la Cour suprême Pensait-il qu’il n’était «pas un fan» de la cour? pic.twitter.com/MElcWZoaIX – Benny (@bennyjohnson) 9 avril 2021

Cette commission sera dirigée par Bob Bauer, avocat de la campagne Biden et ancien avocat de Barack Obama à la Maison Blanche. Le panel comprendra également la sous-procureure générale adjointe d’Obama pour le bureau du conseiller juridique Cristina Rodriguez, la juriste de gauche Laurence Tribe, et l’ancienne présidente de l’American Constitution Society de gauche, Caroline Fredrickson, qui selon Politico «a laissé entendre qu’elle soutient intellectuellement d’idées comme l’expansion des tribunaux.

REGARDER: Dans une interview avec Joe Biden pendant @ 60Minutes, @NorahODonnell de @CBSEveningNews a pressé Biden sur sa position sur le soi-disant «emballage judiciaire». C’est une proposition controversée qui ajouterait des juges à la Cour suprême, à partir de ses neuf actuels. Plus dimanche sur @CBS. pic.twitter.com/iFvatE6ZP6 – CBS This Morning (@CBSThisMorning) 22 octobre 2020

Biden a affirmé qu’il n’était «pas un fan» de la cour, mais lui et Kamala Harris ont refusé de clarifier leur position sur la question pendant toute la durée de leur campagne. «Nous sommes au bord d’une crise de confiance envers la Cour suprême», a déclaré Harris à Politico. «Nous devons relever ce défi de front, et tout est sur la table pour y parvenir.»

Cette décision intervient en réponse à l’attribution réussie de trois juges de la Cour suprême par le président Donald Trump, qui a conduit la Cour suprême à une tendance conservatrice à passer à 6-3. Cependant, cette augmentation du nombre de juges conservateurs n’a pas semblé avoir de valeur lorsque des questions constitutionnelles concernant des preuves de fraude électorale généralisée ont été soulevées à la suite de l’élection présidentielle très contestée de 2020, au cours de laquelle la Cour suprême s’est distancée des affaires liées aux élections.

«Joe Biden emballera la cour. De plus, il n’a jamais répondu qui seraient ses juges radicaux de gauche! a tweeté le président Donald Trump en octobre 2020. «Si Sleepy Joe Biden est effectivement élu président, les 4 juges (plus1) qui ont contribué à rendre une victoire aussi ridicule possible seraient relégués non seulement sur une COUR fortement PACKED, mais probablement sur une RÉVOLUTION COUR aussi », a tweeté Trump. «Au moins les nombreux nouveaux juges seront de gauche radicale!»

En 1983, Biden a déclaré un jour que la décision du FDR de classer la Cour suprême dans les années 1930 «était une terrible et terrible erreur à commettre» car elle «remettait en question, si pendant une décennie entière, l’indépendance de l’organe le plus important … , la Cour suprême des États-Unis d’Amérique. » Depuis lors, la pression des groupes progressistes de gauche semble avoir incité le président à changer d’avis.

«Je leur demanderai, pendant 180 jours, de me revenir avec des recommandations sur la façon de réformer le système judiciaire, car il est en train de se dérégler», a déclaré Biden à CBS News.

Malgré les efforts du régime Biden, le membre le plus âgé de la Cour suprême a récemment exprimé son inquiétude face à la mise en accusation judiciaire. Le juge Stephen Breyer, le membre principal de l’aile libérale de la cour, a averti que cette décision pourrait saper la confiance du public dans la cour, ainsi que les décisions qu’elle prend sur des questions critiques. «J’espère et j’espère que le tribunal conservera son autorité», a déclaré le juge Breyer. «Mais cette autorité, comme la primauté du droit, dépend de la confiance, une confiance que le tribunal est guidé par des principes juridiques, pas par la politique. Une modification structurelle motivée par la perception de l’influence politique ne peut qu’alimenter cette perception, érodant davantage cette confiance. »

La regrettée juge Ruth Bader Ginsburg avait également fait part de ses préoccupations au sujet de l’emballage du tribunal. «Neuf semble être un bon nombre. C’est comme ça depuis longtemps », a-t-elle dit. «Je pense que c’était une mauvaise idée lorsque le président Franklin Roosevelt a tenté de faire la valse du tribunal.»