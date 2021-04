Le régime Biden prévoyait d’arrêter à nouveau Derek Chauvin s’il était acquitté pour le meurtre de Floyd ⋆ .

Le ministère de la Justice de Biden prévoyait d’arrêter Derek Chauvin au palais de justice s’il était acquitté du meurtre de George Floyd afin de mettre un frein à d’éventuelles émeutes.

Plusieurs sources se sont entretenues avec le Star Tribune sous couvert d’anonymat, révélant le plan des autorités fédérales. Chauvin, l’ancien officier de police de Minneapolis, a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd au deuxième et troisième degré au début du mois. Le procès avait duré un peu moins d’un mois, les procédures commençant à la fin du mois de mars.

Si, cependant, Chauvin finissait par être acquitté de toutes les accusations liées à la mort de Floyd, ou si le procès s’était terminé par une annulation du procès, comme d’autres l’avaient supposé, le gouvernement fédéral était prêt à arrêter l’ancien officier en plein palais de justice. Chauvin aurait alors été inculpé de multiples accusations de brutalité policière fédérale, dans le but d’empêcher le déclenchement d’émeutes à Minneapolis à la suite du verdict.

Le plan des autorités fédérales peut ne pas surprendre certains qui ont suivi l’affaire et les émeutes à travers le pays liées à BLM et Antifa au cours de l’année dernière. National File a rapporté qu’un certain nombre de manifestants se sont adressés à la foule après la condamnation de Chauvin, affirmant que la seule raison pour laquelle le résultat était tel qu’il était «est parce que nous nous sommes présentés» pour protester nuit après nuit.

Minneapolis: Un manifestant #BLM au micro dit qu’ils ont obtenu le résultat du #DerekChauvinTrial en raison de leurs émeutes et de leurs manifestations. Il exhorte les attaques à se poursuivre. Vidéo de @DrewHLive: pic.twitter.com/D5Y8nMuUeM – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 21 avril 2021

Bien que le plan n’ait jamais dû être mis en œuvre en raison de l’acquittement de Chauvin, les procureurs fédéraux du ministère de la Justice prévoient toujours de l’inculper, ainsi que d’anciens officiers Kueng, Lane et Thao, également impliqués dans l’arrestation de Floyd. Chacun d’eux ferait face à des accusations liées à la violation présumée des droits civils de Floyd. L’affaire fédérale concernant la mort de Floyd est actuellement en cours d’élaboration avec un grand jury, un processus plus lent jusqu’à une plainte pénale, dont Chauvin aurait été inculpé s’il avait été acquitté.

Chauvin devrait également être inculpé au niveau fédéral pour l’arrestation d’un garçon de 14 ans en 2017, où des documents judiciaires affirment qu’il a frappé l’adolescent à la tête avec une lampe de poche, puis l’a attrapé à la gorge. Keung, Lane et Thao sont également actuellement accusés d’avoir aidé et encouragé à assassiner au deuxième degré et à homicide involontaire coupable. Le procès des trois anciens officiers devrait avoir lieu en août.