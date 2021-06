Le régime de congé ne sera PAS prolongé – Rishi Sunak refuse de bouger malgré le délai de verrouillage | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Hier soir, le chancelier de l’Échiquier britannique Rishi Sunak a rejeté les demandes des entreprises de prolonger le régime de congé. Une source du Trésor a déclaré que bien que le régime de congé du Royaume-Uni soit “l’un des plus généreux au monde”, il n’y aurait aucun changement dans le calendrier de liquidation progressive. C’était malgré le retard attendu de M. Johnson pour mettre fin au verrouillage de l’Angleterre.

Le fonds gouvernemental de soutien aux salaires, qui est rendu possible par des emprunts massifs, devrait commencer à être liquidé fin juin.

M. Sunak a annoncé qu’il cesserait de couvrir 80% des salaires de ceux qui ne travaillaient pas à partir du 1er juillet.

Cependant, maintenant, des groupes d’entreprises britanniques ont exhorté la chancelière à retarder cette fin imminente si le Premier ministre prolonge le verrouillage.

Après le 1er juillet, le régime de congé ne couvrira que 70 pour cent des salaires, les employeurs cotisant 10 pour cent.

Depuis le début du premier verrouillage l’année dernière, les commerces de détail, les établissements d’accueil et de loisirs ont été soutenus par un programme d’allégement des salaires à 100%.

Cela a été rendu disponible par l’emprunt du gouvernement.

Le gouvernement devrait réduire l’allègement accordé au secteur de l’hôtellerie, de la vente au détail et des loisirs à 66% des anciens salaires à partir du 1er juillet.

UK Hospitality, un organisme commercial britannique, a exhorté M. Sunak à maintenir l’allègement complet en place pendant une période supplémentaire, jusqu’au début du mois d’octobre.

S’adressant à la directrice générale du Daily Mail, Kate Nicholls, a déclaré: “Nous reconnaissons que la chancelière a apporté un soutien à long terme au secteur qui s’étend jusqu’à la période de reprise.

“Cependant, il ne fait aucun doute que toute extension des restrictions sera difficile pour les secteurs qui n’ont pas encore ouvert et ceux qui se négocient toujours à perte pour naviguer.”

Elle a ajouté : « Entre autres mesures, le gouvernement doit reporter les paiements des tarifs commerciaux jusqu’en octobre au moins.

“Ils doivent également prolonger le moratoire sur les loyers en attendant qu’une solution à long terme soit trouvée.

“Les entreprises ont besoin d’un engagement rapide et déclaré publiquement qu’un tel soutien sera mis en place en cas de retard, ce qui leur donnera l’assurance dont ils ont tant besoin après plus de 15 mois de fermeture et des échanges gravement perturbés.

“L’hospitalité cherche désespérément à revenir à ce qu’elle fait de mieux et peut jouer un rôle clé dans la reprise économique du Royaume-Uni.

“Mais seulement s’il reçoit le soutien approprié.”

Le Trésor a été invité à commenter mais n’a pas encore répondu.