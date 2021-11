Le régime de Rs 60 000 cr pour les secteurs touchés par Covid n’a pas encore été notifié cinq mois après l’annonce: FHRAI

L’association avait également demandé à Nirmala Sitharaman de prendre acte de la notification du projet. (Image : Pexels.com)

Crédit et financement pour les MPME : La Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde (FHRAI), comprenant des MPME et d’autres entreprises, a de nouveau soumis une représentation au ministre des Finances Nirmala Sitharaman sollicitant son intervention pour notifier le programme de garantie de prêt de 60 000 crores de roupies pour les secteurs touchés par Covid. annoncé en juin de cette année. L’association avait également demandé à Nirmala Sitharaman de prendre acte de la notification du projet. Le plan de secours économique de Rs 6,29 crore lakh annoncé en juin de cette année pour la reprise après la deuxième vague de Covid comprenait également un programme de garantie de prêt de Rs 1,1 lakh crore pour les secteurs touchés par Covid.

Dans le cadre de ce programme, Rs 50 000 crore étaient destinés au secteur de la santé et Rs 60 000 crore pour d’autres secteurs, y compris le tourisme, avait noté le communiqué du gouvernement. « Près de cinq mois depuis l’annonce, l’industrie hôtelière continue d’attendre que le gouvernement la notifie alors que le même programme a été notifié pour les secteurs de la santé et du tourisme », a déclaré le FHRAI. La fédération a exhorté le ministre des Finances à prendre des mesures urgentes pour notifier le régime avec la garantie gouvernementale à 100% et les options de remboursement à long terme.

« Le ministère n’a publié aucune directive opérationnelle ni aucun autre détail du programme jusqu’à présent. Le programme de garantie de prêt introduit simultanément pour le secteur de la santé a été notifié immédiatement et les directives nécessaires ont été introduites par le NCGTC. Plus récemment, le Programme de garantie de prêt pour le secteur des services touristiques touché par le Covid (LGSCATSS) a également été notifié pour l’industrie du voyage. C’est comme si le secteur de l’hôtellerie était délibérément négligé. C’est la troisième fois que nous rappelons au ministre des Finances de prendre des mesures urgentes pour notifier le projet », a déclaré Gurbaxish Singh Kohli, vice-président du FHRAI.

Une étude du Conseil national de la recherche économique appliquée (NCAER) en janvier 2021 sur les pertes économiques pour les ménages engagés dans le tourisme et les politiques de relance avait noté que 14,5 millions d’emplois touristiques devraient être perdus au cours du premier trimestre 2020 suivi de 5,2 millions emplois perdus au T2 et 1,8 million d’emplois perdus au T3. Les données ont été partagées par le ministre du Tourisme G Kishan Reddy à Lok Sabha en juillet de cette année. De plus, le secteur du tourisme dominé par les MPME a également connu une baisse de sa part dans le PIB indien de 120 points de base à 4,7% en 2020, contre 6,9% en 2019, grâce à l’impact de Covid, avait déclaré SBI Research dans un communiqué. rapport en juin de cette année citant des données du Conseil mondial du voyage et du tourisme.

