Le régime de taux d’intérêt des prêts immobiliers bas se poursuivra, profitant aux acheteurs de logements

Saluant la décision de la RBI de maintenir les taux directeurs inchangés, le secteur immobilier a déclaré vendredi que le régime de taux bas sur les prêts immobiliers se poursuivrait, contribuant à la reprise de la demande de logements qui a été durement touchée au cours des deux derniers mois en raison d’une deuxième vague de la Pandémie de covid.

L’industrie a exigé plus de mesures pour augmenter la liquidité.

“RBI continue de maintenir une position accommodante car il est crucial d’atténuer l’impact de la pandémie de COVID”, a déclaré le président du CREDAI, Harsh Vardhan Patodia.

“La modification du programme ECLGS et des instructions claires aux banques et autres institutions financières sur l’octroi de fonds aux secteurs à forte intensité de main-d’œuvre comme l’immobilier est la nécessité du moment”, a-t-il ajouté.

Le président de Naredco, Niranjan Hiranandani, président national de NAREDCO, a déclaré que la RBI a maintenu les taux de référence inchangés, ce qui profitera aux emprunteurs de prêts immobiliers.

« Bien qu’il reflète une réponse aux défis de la pandémie de COVID-19, il s’agit d’un avantage pour les emprunteurs de prêts immobiliers, les taux flottants des prêts aux particuliers continuant d’être au niveau le plus bas au cours des deux dernières décennies ? il a dit.

Sanjay Dutt, directeur général et chef de la direction, Tata Realty and Infrastructure a qualifié la politique de bonne nouvelle.

Pour relancer le marché immobilier, il a exigé le statut d’industrie pour l’immobilier, le crédit intrants, permettant les IDE en RTMI (prêt à emménager), un mécanisme d’apurement à guichet unique au niveau de l’État et une baisse de la TPS sur les matières premières pour le long terme durable croissance du secteur.

Anshuman Magazine, président et chef de la direction, Inde, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique, CBRE, a déclaré que la position accommodante de la RBI aidera à maintenir les sentiments des acheteurs de maison qui se renforçaient avant la deuxième vague.

“Avec le maintien du taux des prises en pension et des prises en pension au statu quo, les banques et les NBFC continueront d’accorder des prêts à taux réduits aux acheteurs de maison, soutenant ainsi la demande dans le secteur immobilier”, a-t-il ajouté.

Le président d’Anarock, Anuj Puri, a décrit la politique comme étant positive pour les acheteurs de maison.

“Le maintien de ce régime de taux d’intérêt bas fonctionne très bien pour tous les emprunteurs car l’environnement d’accessibilité élevée est susceptible de perdurer encore un peu plus longtemps”, a déclaré Puri.

Amit Goyal, PDG d’India Sotheby’s International Realty, a déclaré que cette politique signifie en fait que les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers continueront de rester à un niveau historiquement bas.

“Nous pensons que l’objectif de la RBI de maintenir la liquidité et de soutenir la croissance économique du pays grâce à des taux d’intérêt plus bas sera crucial pour la reprise après la deuxième vague de la pandémie”, a ajouté Goyal.

Dhruv Agarwala, PDG du groupe, Housing.com, Makaan.com & Proptiger, a déclaré que la décision de la RBI de maintenir le taux de prise en pension allait dans le sens des attentes. Il a déclaré que le régulateur bancaire devrait annoncer un soutien monétaire à la NHB pour relancer la croissance du secteur immobilier.

Le directeur général de Knight Frank India, Shishir Baijal, a estimé qu’il y avait un besoin urgent de fournir un soutien à la politique monétaire – en raison à la fois de la disponibilité facile et du coût inférieur des fonds – aux ménages et aux entreprises.

Samantak Das, économiste en chef et responsable de la recherche et du REIS, JLL, a déclaré : « Bien que les taux hypothécaires compétitifs devraient soutenir à long terme une croissance soutenue de l’immobilier, la reprise économique globale menant à l’emploi et la croissance des revenus seront des facteurs contributifs. pour la demande de logements. “

Parmi les constructeurs de NCR, Signature Global, qui s’occupe de logements abordables, le président Pradeep Aggarwal a demandé aux acheteurs potentiels de logements de profiter des faibles taux de prêt immobilier.

Amit Raj Jain, responsable des ventes chez BPTP Ltd, a déclaré: “Le faible taux d’intérêt historique des prêts immobiliers est une aubaine pour les acheteurs de maison et les acheteurs de maison devraient en profiter.”

Les développeurs de Raheja ED Nayan Raheja et le groupe Bhumika MD Uddhav Poddar ont cherché des mesures spécifiques à l’industrie pour stimuler la demande.

La société de courtage immobilier Square Yards, le directeur financier Piyush Bothra, a déclaré que le taux d’intérêt des prêts immobiliers resterait stable au niveau actuel.

La fondatrice de la Investors Clinic, Honeyy Katiyal, a déclaré que les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers devaient être plus bas pendant une période plus longue.

Kaushal Agarwal, président de The Guardians Real Estate Advisory, a déclaré que les taux de prêt devraient être encore réduits jusqu’à ce que la demande atteigne le niveau d’avant COVID.

