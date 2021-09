Le régime d’entraînement et de régime de David Haye révélé alors que l’ancien champion du monde des poids lourds revient à son apogée à 40 ans avec une transformation corporelle époustouflante

David Haye revient sur un ring de boxe trois ans après ce qui était censé être son dernier combat.

Le Hayemaker, 40 ans, a concouru pour la dernière fois lorsqu’il a perdu contre Tony Bellew pour la deuxième fois en 2018, mais il revient maintenant sur le ring ce week-end pour affronter son ami proche, Joe Fournier.

David Haye avec Chris Eubank Jr [left] et feu Seb Eubank [right]

Le combat a lieu le 11 septembre et fait partie de l’undercard de la légende de la boxe Evander Holyfield remplaçant Oscar De La Hoya contre la star du MMA Vitor Belfort.

Malgré son temps hors du ring, Haye a réussi à se maintenir dans un état magnifique. Un régime d’entraînement et un régime strict, même à la retraite, ont été la clé du succès de Haye.

Compte tenu de son état, beaucoup se sont demandé si Haye pourrait chercher des expositions plus lucratives si celle-ci se passait bien.

“Il s’agit strictement d’un cas unique”, a déclaré Haye. «Mon prochain projet est d’ouvrir mes académies pour faire sortir les jeunes de la rue et les mettre à la boxe.

«Je ressens la nostalgie. Quand Joe a commencé à me défier, j’ai dit qu’il était inconcevable que je me batte à nouveau. Mais nous y sommes.

Haye est un champion du monde des poids deux ayant conquis les poids lourds puis les poids lourds, mais les blessures lui ont valu leur coup à la fin de sa carrière.

Il a subi une opération de la colonne vertébrale en 2015, et a également dû faire face à des problèmes d’épaule et de biceps ainsi que des tendons d’Achille cassés qui ont tué ses chances contre Bellew lors de leur premier combat.

“Avec deux tendons d’Achille cassés, je devrais pouvoir trouver un moyen de gagner ce combat”, a déclaré Haye à propos de sa prochaine confrontation. “Il ne voit tout simplement pas mon corps tenir huit rounds, il ne le voit pas.”

David Haye préfère s’entraîner au soleil

La plupart des combattants se relâchent lorsqu’ils prennent leur retraite. S’entraîner pour devenir un combattant professionnel est un mode de vie à part entière et beaucoup luttent avec les réductions de poids qui sont normalement impliquées.

Pour Haye, il n’a jamais voulu changer et c’est pourquoi il reste dans des conditions optimales pour son retour.

“Je n’ai pas mangé de fromage ni de lait depuis deux ans et j’en ai ressenti les bienfaits”, a-t-il déclaré à l’association caritative PETA pour le bien-être des animaux en 2016.

« Depuis que je coupe la viande, je me sens en meilleure santé – plus propre, plus léger. Ma peau, mes ongles et mes cheveux, j’ai arrêté d’avoir des pellicules, il y a plein d’effets vraiment positifs que j’en ai retirés.

«Je me suis réveillé plus lumineux et plus frais le matin. Je ne me sens pas aussi somnolent.

«Je me souviens qu’après un repas, je voulais juste m’évader et m’endormir. Mais maintenant, je peux manger et me sentir plus éveillé et mon niveau d’énergie s’est amélioré.

Haye est également devenu végétalien à ce stade de sa carrière et il a continué avec ce mode de vie aujourd’hui.

«Je tire une grande partie de mes protéines de poudres de protéines à base de plantes.

David Haye – Twitter

Haye et Fournier sont amis et étaient en vacances ensemble le mois dernier

« J’ai dû développer mes propres protéines végétales à partir de quinoa, de riz brun et de pois jaunes, ce qui vous donne un beau spectre de protéines végétales.

« J’essaie d’obtenir au moins 200 g de protéines par jour à partir de cette seule source, moins tout le reste – c’est juste à partir de trois shakes.

Pendant les combats, le nutritionniste Aidan Goggins lui fait manger cinq repas par jour pour le garder fort, en bonne santé et sans blessure. Avant cela, il mangeait 24 blancs d’œufs et quatre boîtes de sardines par jour juste pour obtenir toutes les protéines dont il avait besoin.

Haye dit également qu’il mange des aliments appelés « riches en sirt », qui activent des protéines dans le corps appelées « sirtuines » qui régulent les processus biologiques clés du corps comme le vieillissement, la mort cellulaire, l’inflammation et le métabolisme et protègent apparemment les cellules de la mort en cas de stress. – comme une formation rigoureuse.

Haye dit qu’il pèse maintenant exactement ce qu’il a fait lorsqu’il est devenu champion du monde des poids lourds – 15 pierres

Les aliments les plus importants pour ce système comprennent le céleri, le curcuma, les piments, les noix, les pommes et les oignons rouges.

Haye ne cache pas qu’il préfère s’entraîner dans les climats plus ensoleillés, car il pense que c’est bon pour sa peau et sa santé en général.

Mais il est très conscient de ce qui fonctionne pour lui et de ce qui ne fonctionne pas. Il reste dans un physique magnifique car il ne change jamais sa routine.

“Il y a tellement de sportifs d’élite qui, une fois qu’ils n’ont plus à s’entraîner pour leur travail, leur niveau de vie baisse à mon avis”, a-t-il expliqué.

David Haye dit qu’il est proche de son poids de premier ordre

“Ils pourront peut-être aller dans de beaux restaurants chics, mais ils se regarderont dans le miroir tous les soirs et je suis sûr qu’ils penseront:” Allez, rassemblez-vous. ” Mais pour une raison quelconque, ils ne le font pas.

«Je ne voudrais tout simplement pas être dans cette tranche. Je veux vraiment savoir être un bon modèle pour mes enfants pour continuer à s’entraîner, continuer à bien paraître.

Haye dit qu’il s’entraîne du lundi au vendredi et bien qu’il puisse faire de l’exercice avec désinvolture le week-end, il ne fait rien de grave. Il vise à faire 30 minutes de travail en semaine. Il considère qu’il vaut mieux faire des séances d’entraînement régulières comme ça à long terme que des séances lourdes suivies de repos.