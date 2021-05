Le régime des masques s’effondre, mais s’accroche ⋆ .

Mon étude des données me convainc que les mandats de masque sont totalement inutiles. La seule chose en leur faveur est que, contrairement aux fermetures, elles n’infligent pas de graves dommages humains et économiques. Ce sont plutôt ce que beaucoup appellent un inconvénient mineur, ou ce que je pense être surtout un symbole de soumission à l’autorité.

Dans les États libres à travers le pays, les gens sont devenus sans masque depuis un certain temps. Mais ici, dans le Minnesota bleu / violet, il a fallu une mise à jour des directives du CDC pour amener notre gouverneur proto-fasciste à suspendre son mandat de masque. Ce week-end a été la première fois que j’ai pu observer l’état de liberté ici.

Mon expérience était en banlieue. (Minneapolis et St. Paul continuent d’imposer des exigences de masque non recommandées par le CDC, apparemment parce qu’ils sont un tel phare pour les visiteurs malgré l’explosion des taux de criminalité.) Hier soir, nous avons mangé dans un bon restaurant japonais de notre quartier. En entrant, nous avons vu deux jeunes femmes, évidemment des amis proches, prendre un verre en plein air, sur la terrasse. L’un était normal, tandis que l’autre était à double masque. Pourquoi? Seul Dieu sait. D’une manière ou d’une autre, les jeunes sont particulièrement susceptibles de masquer la manie.

À l’intérieur, le restaurant a suivi ce qui semble être la pratique habituelle ici: ils ont insisté pour que nous portions des masques pendant environ 10 secondes, en haut, il fallait marcher les 15 pieds de l’entrée à notre table. Après cela, oubliez ça. Les serveurs étaient masqués, les clients ne l’étaient pas, même si un type près de nous avait son masque suspendu à une oreille. Juste au cas où, je suppose.

Il n’y a pas de théorie concevable sur laquelle il serait logique de porter un masque pendant quelques secondes pendant que vous vous dirigez vers votre table, puis de le jeter, avec tout le monde. Mais ce rituel est pratiqué plusieurs milliers de fois, chaque jour.

Hormis les restaurants, les entreprises ont généralement jeté l’éponge, ou plutôt le masque. La cible a d’abord hésité, disant qu’elle envisageait d’exiger des masques malgré les directives du CDC. Ensuite, Costco et Walmart ont déclaré qu’ils allaient sans masque pour les personnes vaccinées, et Target s’est rapidement aligné.

Au cours du week-end, nous avons fait des achats dans deux épiceries de notre région. Les deux avaient des panneaux indiquant que les personnes qui n’ont pas été vaccinées devraient porter des masques. Bien sûr, personne ne sait qui sont ces personnes, il n’y a donc pas d’application possible. Heureusement, la plupart des gens de ces épiceries ont été démasqués. Aujourd’hui, je suis allé dans une pharmacie Walgreens et j’ai apporté un masque, pensant qu’une pharmacie pourrait être un indicateur à la traîne. Pas besoin de s’inquiéter: le panneau indiquait que seules les personnes non vaccinées devraient envisager de porter un masque.

Pourtant, dans tous ces magasins, un bon nombre de personnes portaient des masques. La même chose s’est produite chez Total Wine, où le panneau indiquait qu’ils recommandaient aux personnes non vaccinées de porter des masques. Ici, dans le Minnesota, plus de 60% de la population a été vaccinée, et ce pourcentage est sans aucun doute beaucoup plus élevé parmi les acheteurs adultes dans les magasins de banlieue que nous avons fréquentés ce week-end. Il semble clair que beaucoup de gens ont été vaccinés, voyez les panneaux indiquant que les masques ne sont pas obligatoires ou recommandés pour eux, et portez des masques de toute façon.

Pourquoi est-ce? Certaines personnes ignorent-elles la science et pensent que les masques les protégeront d’une manière ou d’une autre, même si personne n’a prétendu que les masques peuvent protéger le porteur? Ou est-ce que le port du masque est devenu une forme de vertu signalant que certaines personnes, ayant intériorisé le message, hésitent à abandonner? Je pense que cette dernière explication est plus probable. Si tel est le cas, nous continuerons à voir des masques limités porter pendant quelques mois jusqu’à ce que ceux qui portent des masques se sentent si stupides qu’ils les abandonnent.

Le dernier endroit que j’ai visité aujourd’hui était mon gymnase. Au Minnesota, les gymnases ont été fermés, rouverts, fermés et rouverts. Depuis quelques mois, des masques sont nécessaires, même si tout le monde à ma connaissance est d’accord pour dire qu’il n’est pas sain de porter un masque pendant que vous faites de l’exercice. Aujourd’hui, c’était le bonheur: aucun signe sur la porte, aucun masque en vue. Retour à la vie normale.

Une bonne chose était que les employés du gymnase ainsi que les clients n’avaient pas de masque. Je suis préoccupé par le fait que de nombreux restaurants et magasins continuent d’exiger de leurs employés le port de masques, même s’il n’y a aucune base scientifique à cela, et c’est contraire, si je comprends bien, aux recommandations actuelles du CDC. Je pense que nous devrions tous exhorter les propriétaires et les gestionnaires d’entreprises à cesser de faire risquer leur propre santé à leurs employés sans aucun avantage possible. J’attends avec impatience le jour où je pourrai voir toutes les personnes dans les magasins, les restaurants et les bars avec qui j’interagis. Et j’ai hâte aussi de pouvoir comprendre ce qu’ils disent, quand ce n’est plus marmonné à travers un masque inutile.

La marée anti-masque tourne fortement, mais je ne peux pas fermer sans le remarquer: le zoo du Minnesota, littéralement dans ma propre cour, continue d’exiger des masques pour une raison que vous n’aviez probablement pas prévue:

Peu importe à quel point les masques irrationnels peuvent apparaître, s’il y a un tapir ou un tahr qui pourrait descendre avec une toux ou un reniflement, il y a encore un cas à faire pour eux! Les gauchistes n’abandonneront jamais, apparemment.

Nous vivons actuellement une cascade de préférences. La plupart des gens veulent retrouver leur vie normale – pas une «nouvelle normalité» insipide, mais la vie telle que nous la connaissions et l’aimions. Nous voyons les effets tout autour de nous. Mais certains libéraux tiennent bon, portent leurs masques et essaient de nous forcer à faire de même. Ces libéraux sont comme les soldats japonais qui ont essayé de continuer à combattre la Seconde Guerre mondiale longtemps après la fin. La normalité l’emporte, et nous devrions éteindre les poches de réalisation des souhaits de masque libéral partout où nous les trouvons.