Le régime d’insolvabilité pré-pack entre en vigueur

Le régulateur de l’insolvabilité a notifié vendredi les règlements pour le système dit de pré-emballage pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), permettant son opérationnalisation. Le règlement est basé sur un amendement au Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC), effectué par la promulgation d’une ordonnance le 4 avril.

Le nouveau système, qui permet uniquement aux débiteurs de déposer leur propre faillite avec l’approbation des créanciers financiers détenant 66% des droits de vote, permettra une résolution beaucoup plus rapide que le processus actuel de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) et réduira les coûts, estiment les analystes.

Le programme réduira également les litiges, souvent déclenchés par des promoteurs défaillants pour conserver le contrôle de leurs entreprises, et aidera des milliers de MPME qui luttent pour faire face aux ravages causés par la pandémie de Covid-19.

Les réglementations notifiées par l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) traitent de divers aspects opérationnels, allant de l’éligibilité des professionnels de la résolution à l’invitation et à la soumission de plans de résolution pour les MPME en difficulté. Certains autres règlements clés comprennent ceux sur l’éligibilité des évaluateurs inscrits; identification et sélection du représentant autorisé; annonce publique et revendications des parties prenantes; réunions des créanciers; concurrence entre le plan de résolution de base et le meilleur plan de résolution; évaluation et examen des plans de résolution et acquisition de la gestion du débiteur corporatif par un professionnel de la résolution.

L’Ordonnance 2021 (amendement) IBC intervient dans les deux semaines suivant la levée d’une suspension d’un an des procédures d’insolvabilité contre les défauts liés à Covid, au milieu des possibilités accrues d’augmentation des cas de créances douteuses.

