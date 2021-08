Le régime du petit-déjeuner de la famille royale mis à nu par un initié royal – « Un impact énorme sur l’apparence » | Royale | Nouvelles

in

Le monarque aurait commencé sa journée avec une tasse de thé Earl Grey, sans lait ni sucre, accompagné de biscuits. Elle savoure plus tard son petit-déjeuner principal dans sa salle à manger du palais de Buckingham.

Son petit-déjeuner normal comprend des céréales, du yaourt, du pain grillé et de la marmelade, selon House and Garden.

La femme de 95 ans savoure également occasionnellement du poisson pour son premier repas de la journée, comme le révèle Dîner au palais de Buckingham, un livre écrit par l’initié royal Charles Oliver.

M. Oliver a écrit que la reine “avait un faible pour les harengs depuis les années de guerre”.

La belle-fille du monarque, Kate Middleton, aurait apprécié un petit-déjeuner plus traditionnel avec sa touche saine.

“Son rituel du matin a commencé avec une tasse d’eau chaude et une tranche de citron, suivi de son petit-déjeuner préféré composé d’avoine coupée en acier (généralement à base de lait d’amande ou de soja) avec des bananes et du sirop d’agave pour la douceur”, Omid Scobie et Carolyn Durand écrit dans la biographie royale Finding Freedom.

Elle aurait également apprécié une omelette avec du fromage, des herbes fraîches et un côté de pain grillé à l’occasion.

Une alimentation saine est un trait commun aux petits déjeuners royaux, car la comtesse de Wessex s’en tient à un régime strict et équilibré, selon l’auteur Lily Simpson.

“Un régime d’aliments à base de plantes et de protéines maigres a eu un impact énorme sur l’apparence de la peau, tout comme le fait de rester bien hydraté et de bien dormir”, a-t-elle déclaré au Daily Mail.

Camilla, duchesse de Cornouailles, est une grande fan d’œufs brouillés et elle élève même des poulets dans sa maison de Highgrove.