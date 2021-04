Le régime fédéral de congés payés de Biden, expliqué en 600 mots

Parmi les nombreux problèmes rendus encore plus aigus par la pandémie de Covid-19, il y a combien il peut être difficile de s’absenter du travail – même si vous ou un membre de votre famille êtes atteint d’une maladie mortelle.

La loi fédérale n’offre actuellement que des congés familiaux ou médicaux non payés, ce qui fait des États-Unis le seul pays développé à ne pas offrir de congés payés. Selon les statistiques fédérales, seulement 21 pour cent des travailleurs américains ont accès à un congé familial payé et 40 pour cent ont accès à un congé de maladie payé.

Cela fait partie du fossé dans «l’infrastructure de soins» que les experts et les militants affirment que la pandémie a révélé: entre s’occuper des enfants dont les écoles sont fermées et travailler à domicile, de plus en plus d’Américains ont constaté qu’il n’est pas facile de jongler avec les responsabilités d’une carrière, la santé de la famille et personnelle, en particulier pour les personnes qui occupent des emplois à bas salaire avec des avantages sociaux moins généreux.

Tant d’Américains ont effectivement eu le choix: conserver votre emploi ou prendre soin de vous et de votre famille. C’est l’une des raisons pour lesquelles les femmes, jouant souvent le rôle d’aidantes, ont perdu leur emploi de manière disproportionnée tout au long de la récession Covid-19. Dans une enquête, plus de 8 millions d’Américains ont cité le fait de s’occuper d’un enfant non scolarisé ou non à la garderie ou de s’occuper d’une personne âgée comme raison de ne pas travailler.

Le Congrès et l’administration du président Joe Biden ont tenté de combler certains de ces trous en facilitant la prise de congé pour les personnes atteintes de Covid-19 ou devant s’occuper d’une autre personne atteinte du coronavirus. L’administration Biden a également exhorté cette semaine les employeurs à offrir un congé payé aux travailleurs afin qu’ils puissent se faire vacciner, en faisant des crédits d’impôt suspendus.

Mais cela laisse une question évidente: si tout cela est nécessaire ou utile pour Covid-19, pourquoi n’en serait-il pas de même pour d’autres événements majeurs de la vie? Pourquoi une personne ne devrait-elle pas être autorisée à s’absenter du travail si elle est atteinte d’une autre maladie, qu’elle doit prendre soin d’un membre de sa famille malade ou, d’ailleurs, si elle doit prendre soin d’un nouveau-né?

Telles sont les questions qui motivent la prochaine partie des propositions «Build Back Better» de Biden, qui s’appelleraient le plan américain pour les familles. Les détails sont encore en évolution, mais dans l’état actuel des choses, la proposition comprendra plus de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour les congés familiaux et médicaux payés par le gouvernement dans tout le pays. Il comprendra également d’autres éléments de l’économie des services de garde, tels que les services de garde d’enfants et l’éducation préscolaire.

Certains conservateurs soutiennent que les employeurs devraient être autorisés à fixer les conditions de congé des travailleurs. Les principales préoccupations concernent les coûts pour les contribuables et les craintes qu’un mandat nuise aux entreprises.

Mais ces préoccupations vont à l’encontre des expériences d’autres pays et États qui ont adopté le congé payé.

Une étude récente publiée par le National Bureau of Economic Research a comparé les résultats des petites entreprises de New York, qui ont commencé en 2018 un congé payé, à la Pennsylvanie, qui n’a pas une telle politique. Il a révélé que les congés payés ne nuisent aux employeurs sur aucune des mesures étudiées – faisant écho aux conclusions d’autres études américaines.

Il existe également une manière plus pratique de voir cela: les congés payés ont-ils rendu tous les autres pays développés du monde non compétitifs? L’Australie, le Danemark, Israël et la Corée du Sud – qui ont tous enregistré une croissance du PIB égale ou supérieure à celle des États-Unis ces dernières années – ont-ils vraiment du mal à suivre le rythme?

Les congés payés ne sont que l’un des nombreux problèmes que la pandémie a rendu beaucoup plus difficile à ignorer. Mais sur la base des expériences d’autres pays, ce problème peut être résolu. Nous allons maintenant voir si Biden et le Congrès peuvent le faire.