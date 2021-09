Le régime que Cristiano Ronaldo s’est imposé et ses coéquipiers n’ont pas aimé

in

27/09/2021 à 17h04 CEST

Depuis ton arrivée Cristiano Ronaldo a révolutionné le Manchester City, mais dans ce cas, c’était pour quelque chose de totalement différent de ce qui est lié au terrain de jeu. Portugais a demandé de la nourriture dans le menu des modèles, ce qui a causé le colère de certains de ses collègues.

Le joueur de Manchester United est très strict avec son alimentation, puisque grâce à elle il a réussi à rester dans l’élite. C’est pourquoi le joueur portugais il a toujours été très prudent avec les aspects de sa vie et après son retour à United, il a porté ces coutumes. Selon la publication ‘The Sun’, l’ancien Juventus a atteint convaincre les chefs du club pour que ajoutez certains de vos aliments préférés au menu Équipe.

Le premier aliment qui a été un ragoût portugais traditionnel, le Bacalhau, qui est fait avec de la morue et des œufs. Ce plat n’a pas été très bien reçu pour l’équipe United, en revanche d’autres propositions ont été appréciées “Comme le poulpe, mais la plupart n’osent pas en manger, même s’il est clair que Ronny travaille”.

Tel que rapporté par des sources du club anglais aux médias britanniques, aux portugais “il aime beaucoup les protéines, comme les tranches de jambon, les œufs et les avocats, et les chefs essaient de vous aider avec un petit avant-goût de la maison & rdquor ;. Cependant, ils affirment également que certains footballeurs des « Diables rouges » ne sont pas contents : “Il l’aimera et cela fonctionnera très bien dans son alimentation, mais les autres ne l’aiment pas”. Il assure même que “la plupart n’osent pas le manger.”

On sait aussi que Cristiano ne jamais boire d’alcool et qu’a-t’il pas de desserts et de malbouffe. “Peut-être Ronny essaie de convertir certains des garçons à la nourriture portugaiseMais si certains s’attendaient à ce qu’il ne s’agisse que du poulet Peri-Peri de Nandos, ils ont été déçus », explique la source.