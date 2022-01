Le régime REC vacille, seulement 4% des capacités renouvelables enregistrées

Le système REC a été lancé en 2010 en tant qu’instrument de marché pour faciliter le respect des objectifs RPO.

Dix ans après le lancement du système dit de certificats d’énergie renouvelable (REC), il continue d’être entravé par le laxisme du respect de l’obligation d’achat d’énergie renouvelable (RPO) par les discoms et les changements réglementaires fréquents. Au 24 décembre 2021, seuls 4 526 MW, soit 4 % de la capacité installée d’énergie renouvelable, étaient inscrits au régime.

Le système REC a été lancé en 2010 en tant qu’instrument de marché pour faciliter le respect des objectifs RPO. Les acheteurs d’électricité conventionnelle tels que les discoms et les personnes morales qui n’atteignent pas leurs objectifs de RPO peuvent acheter des CER sur les bourses des producteurs d’électricité RE enregistrés dans le cadre du programme pour remplir leurs obligations.

Selon un rapport du cabinet de conseil RE Bridge To India, la capacité enregistrée a connu des hausses en 2016 et 2019 après une forte augmentation des objectifs de RPO. Le rapport indique que l’éolien et l’énergie solaire représentent respectivement 58 % et 21 % de la capacité totale enregistrée. Les États dotés de ressources renouvelables attrayantes tels que le Tamil Nadu, le Maharashtra, le Rajasthan et le Gujarat représentent 73 % de la capacité totale enregistrée.

Cependant, en raison des prix élevés et de l’incertitude réglementaire, les développeurs de projets ont largement hésité à enregistrer des projets dans le cadre du programme. « Environ 401 projets d’une capacité totale de 2 073 MW ont été radiés en mars 2018, car les développeurs ont estimé qu’il était plus viable de vendre de l’énergie renouvelable plutôt que de l’énergie » brune « dégroupée et des CER », a déclaré Vinay Rustagi, directeur général de Bridge To India.

Les données de l’Indian Energy Exchange pour décembre 2021 corroborent que les offres de vente étaient bien inférieures à la demande des acheteurs. Les offres d’achat moyennes pour les CER solaires étaient de 843 375 lorsque les offres de vente étaient inférieures à 689 889. Les volumes totaux autorisés pour le REC solaire étaient de 254 980 maigres au prix de 2 211 ‘REC. Dans le segment non solaire, les offres de vente étaient comparativement beaucoup plus élevées par rapport à la demande.

Rajesh Mediratta, PDG et directeur général d’IEX, a déclaré à FE : « Les développeurs ne souhaitent pas classer des projets dans la catégorie REC, car les prêteurs refusent d’engager des fonds à long terme. Contrairement aux projets PPA, les prêteurs ne sont pas sûrs du prix de l’électricité dans le cadre du REC, qui ne cesse de changer en raison des basculements réglementaires. »

En novembre, APTEL a annulé la décision du régulateur central de l’électricité de réduire le prix plancher et le prix d’abstention des CER solaires et non solaires, citant des « procédures incorrectes » adoptées par le CERC.

L’intérêt d’achat des consommateurs est également resté bien en deçà des attentes, car l’achat direct d’énergie renouvelable est nettement moins cher que le coût combiné d’achat d’électricité conventionnelle et d’achat de CER.

Sanjeev Aggarwal, PDG et directeur général d’Amplus Solar, a déclaré que les acheteurs de FE préfèrent acheter des REC dans le cadre d’un accord bipartite où les prix sont plus économiques et similaires aux REC internationaux. « Nous avons vendu des REC à des acheteurs intéressés à des taux bien inférieurs à ceux de l’IEX », a déclaré Aggarwal.

Les entreprises multinationales préfèrent acheter des CER internationales au prix de 70/REC contre 2 200/REC sur les bourses.

Le volume des transactions a également été affecté par des objectifs de RPO faibles dans certains États, une application laxiste des régulateurs et un marché volontaire pratiquement inexistant. Les Discoms représentent jusqu’à présent 60% du total des échanges. Malgré une part beaucoup plus élevée de l’approvisionnement en électricité conventionnelle, leur part est relativement faible en raison des dérogations RPO ad hoc fournies par les régulateurs des États.

Selon le rapport Bridge To India, au cours de l’exercice 20, seuls quatre grands États (Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan et Telangana) auraient généré plus d’énergie solaire que leurs objectifs RPO respectifs. De même, seuls cinq grands États (Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu et Bengale occidental) auraient généré plus d’énergie renouvelable non solaire que leurs objectifs respectifs de RPO.

Les experts pensent qu’à l’avenir, le gouvernement doit définir une trajectoire RPO claire jusqu’en 2030 et rechercher la cohérence entre les objectifs RPO nationaux et étatiques.

«Le gouvernement devrait fusionner les objectifs RPO solaires, non solaires et hydroélectriques en un seul objectif consolidé et permettre à davantage de technologies, notamment l’hybride solaire-éolien, l’énergie solaire sur les toits, le stockage par batterie, l’hydroélectricité pompée et l’hydrogène vert, de participer au programme. En outre, le gouvernement de l’État devrait s’assurer qu’aucune renonciation ou report des objectifs de RPO ne soit fourni aux disco », a noté le rapport.

