Le régime strict de Cristiano Ronaldo

25/06/2021 à 19:51 CEST

Au football, il n’y a pas de succès sans sacrifice. Et ça, Cristiano Ronaldo le sait. Sinon, il ne jouerait pas au niveau qu’il a déjà à 36 ans. L’attaquant de la Juventus et du Portugal est encore loin de prendre sa retraite et l’une des raisons est à quel point il se porte bien physiquement. Malgré son âge, le Madère est en pleine forme et l’une des clés serait son régime alimentaire strict.

“Il mange toujours la même chose. Brocoli, poulet et riz. Avec des litres d’eau, sans Coca-Cola, bien sûr”, a déclaré Daouda Peeters, un joueur de la Juventus U-23 qui voit Cristiano de près au quotidien. . Cela a été assuré dans une interview avec ‘HLN’.

Il y a également fait l’éloge de la figure de Cristiano Ronaldo et de son gène pour rivaliser pour être toujours le meilleur : “Cristiano veut toujours gagner Et partout. Et même s’il ne me connaissait pas très bien à l’époque, il a quand même essayé de tirer le meilleur parti de moi. C’est quelqu’un qui fait grandir les jeunes joueurs. Cela vous implique vraiment.”