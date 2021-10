Le régime tueur de l’Amérique | Le chimpanzé souriant

Mon titre n’est pas une hyperbole. J’aimerais bien que ce soit le cas.

En composant un nouveau chapitre d’ouverture pour l’édition du 50e anniversaire de Diet for a Small Planet, j’ai creusé dans les grands changements alimentaires de l’Amérique au cours du dernier demi-siècle. Bien sûr, j’ai été ravi de constater l’attention accrue portée aux nombreux avantages du passage d’un régime alimentaire axé sur les céréales et la viande à une alimentation centrée sur les plantes. J’espère que la nouvelle édition est une célébration joyeuse (et tentante) de ce changement vital.

Pourtant, j’ai également été consterné par ce que j’ai appris – que nous avancions dans deux directions et que la tendance écrasante nous tue. L’humiliation de notre culture autour de l’image corporelle personnalise la crise nutritionnelle de notre pays, rejetant la faute sur le consommateur. Cela nous empêche de voir, ce qui est encore moins difficile, l’assaut contre notre santé par les sociétés alimentaires qui font passer leur profit avant notre survie même.

Il suffit de vérifier ces faits effrayants :

Premièrement, 60 pour cent des calories que les Américains consomment maintenant proviennent de produits alimentaires transformés fournissant des tonnes de calories, ainsi que d’énormes profits pour quelques-uns, mais pratiquement aucune nutrition. Au lieu de cela, nous obtenons beaucoup plus de sel et de sucre que ce qui est sain. En moyenne, les Américains consomment chacun deux fois le niveau de sucre recommandé, la plupart du temps invisible dans les produits transformés. Cela équivaut à 17 cuillères à café de sucre ajouté par jour, alors que pas plus de six cuillères à café pour les femmes et neuf pour les hommes sont recommandées.

Ainsi, il n’est pas surprenant que près de 90 pour cent des Américains ne respectent pas les directives nutritionnelles de notre gouvernement.

Notre alimentation est de plus en plus impliquée dans des causes de mortalité aussi importantes que les maladies cardiaques, le diabète, l’obésité, l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux et certains cancers. Ici aux États-Unis, les régimes alimentaires malsains sont responsables de près de la moitié de tous les décès dus aux maladies cardiaques et aux troubles métaboliques. L’un de ces troubles est le diabète, qui est devenu notre septième cause de décès ainsi que la première cause d’insuffisance rénale, d’amputation des membres inférieurs et de cécité chez l’adulte.

Près de la moitié des adultes américains sont maintenant « pré-diabétiques », ce qui signifie que nous sommes sur la bonne voie, ou souffrent d’un diabète à part entière. Aux États-Unis, en seulement deux décennies, le nombre d’adultes atteints de diabète a plus que doublé. Plus de 90 pour cent d’entre eux souffrent de diabète de « type 2 », dans lequel le corps est incapable de maintenir la glycémie à des niveaux normaux.

Et quel est le conseil médical pour prévenir cette maladie ?

Les médecins nous disent que c’est à nous de bien se comporter : perdez du poids, faites de l’exercice et mangez moins de gras et de sucre, tout en consommant « beaucoup de grains entiers, de fruits et de légumes ». C’est aussi une bonne idée de limiter la viande rouge et d’éviter les viandes transformées », explique la National Library of Medicine des États-Unis.

Toutes les suggestions positives. Mais pourquoi nos professionnels de la santé n’appellent-ils pas également avec force l’industrie alimentaire elle-même pour avoir poussé des produits alimentaires et de la viande malsains et ultra-transformés ? Pourquoi ne s’unissent-ils pas – et nous tous – autour d’une réforme économique en profondeur, nous permettant à tous de nous offrir des aliments plus sains, frais et complets ? De telles solutions nécessitent également des politiques garantissant que chaque quartier d’Amérique abrite des épiceries proposant de tels aliments.

Cette crise de l’alimentation comme danger pour la santé s’étend bien au-delà des États-Unis

Je n’oublierai jamais de traverser l’Inde rurale et d’avoir vu d’énormes logos Pepsi peints sur les arbres le long de la route, impossible à manquer. Alors que les entreprises mondiales poussent ces produits dangereux, elles remplacent les boissons aux fruits saines et locales qui ont autrefois aidé à la fois les producteurs et les consommateurs à prospérer.

À l’échelle mondiale, une mauvaise alimentation est désormais le principal facteur de mortalité prématurée, avec la viande rouge et les boissons sucrées parmi les aliments impliqués dans plus d’un cinquième de la mortalité mondiale, rapporte l’Institute for Health Metrics and Evaluation.

Pourtant, combien d’Américains ont été avertis, par exemple, que la viande transformée – saucisse, bologne, hot-dogs, etc. – était en 2015 considérée comme cancérigène par l’Organisation mondiale de la santé ? Beaucoup d’Américains supposent probablement que notre Food and Drug Administration les protégerait sûrement contre un agent cancérigène prouvé.

Non. La viande transformée représente encore plus d’un cinquième de la viande consommée par les Américains.

Et, en plus des souffrances de grande envergure et inutiles et de la mort prématurée, nous payons financièrement : chaque année, environ 50 milliards de dollars américains en coûts de soins de santé sont liés à une alimentation malsaine, selon une étude évaluée par des pairs.

Je suis bluffé.

Pourquoi, pour ne citer qu’un exemple, ne nous dit-on pas que les hot-dogs peuvent causer le cancer ?

Après tout, une fois que le tabac s’est avéré cancérigène, nos agences publiques sont finalement intervenues pour limiter sa publicité et ses ventes. Certes, nous ne sommes pas encore allés assez loin sur le tabac ; mais nous avons pu réduire le taux de tabagisme de près de moitié au cours du dernier demi-siècle.

Alors, pourquoi pas une campagne nationale comparable pour rendre une alimentation saine accessible à tous ?

Pour chaque personne que vous et moi élisons pour nous représenter au Congrès, il y a plus de 20 lobbyistes, principalement des entreprises, qui travaillent pour les intérêts de leurs patrons.

La réponse, comme indiqué, est le pouvoir insidieux que notre industrie alimentaire hautement concentrée exerce sur les législateurs et ceux de nos agences publiques, telles que la Food and Drug Administration.

Pour chaque personne que vous et moi élisons pour nous représenter au Congrès, il y a plus de 20 lobbyistes, principalement des entreprises, qui travaillent pour les intérêts de leurs patrons. Parmi eux, les lobbyistes de l’agro-industrie sont même plus nombreux que ceux qui défendent les intérêts pétroliers et gaziers.

De plus, les représentants du gouvernement et les représentants élus quittent souvent des postes gouvernementaux pour travailler plutôt pour les intérêts privés des agro-industries et d’autres entreprises. Pendant la présidence d’Obama, pour ne citer qu’un exemple, Michael Taylor a tourné trois fois de la société Monsanto, poussant des semences génétiquement modifiées liées à un herbicide dangereux, aux départements gouvernementaux, y compris la Food and Drug Administration et le ministère de l’Agriculture, puis, à nouveau , à l’industrie.

L’influence des entreprises dans les agences publiques lui permet de dominer le bien public d’une manière encore plus insidieuse – en utilisant notre propre biologie contre nous, révèle un nouveau livre révolutionnaire du lauréat du prix Pulitzer Michael Moss – Hooked: Food, Free Will and How Food Giants Exploit Nos ajouts.

L’industrie a appris que certains aliments, en particulier les sucres, peuvent être encore plus addictifs que les drogues, le tabac ou l’alcool, constate Moss. « Nos corps sont câblés pour les sucreries », dit-il, « les fabricants de produits alimentaires ont donc déployé cinquante-six types de sucre à ajouter à leurs produits, créant en nous l’attente que tout devrait être écoeurant. »

La question est désormais claire. Avec nos vies et celles de nos proches en jeu, comment pouvons-nous exploiter notre indignation appropriée pour nettoyer Washington afin que nous puissions nettoyer notre alimentation ?

Choisir une alimentation saine, si nous le pouvons, est devenu un acte rebelle pour la vie elle-même, et d’une manière que je n’avais pas prévue il y a 50 ans en écrivant Diet for a Small Planet. Sur l’affaire est, parmi tant d’autres, RealFoodMedia.org fondé et co-dirigé par ma fille Anna Lappé.

Heureusement, un mouvement historique est en train d’émerger pour supprimer le pouvoir des intérêts privés qui corrompent désormais notre démocratie et donc notre système alimentaire. Il s’agit d’un « mouvement de moments » pour des réformes démocratiques qui mettent l’intérêt public au premier plan.

Notre organisation, le Small Planet Institute, et un vaste réseau d’organisations – Democracy Initiative – se sont associés pour nous permettre à tous d’agir plus facilement. Consultez notre centre d’action—DemocracyMovement.US—pour découvrir des façons enrichissantes pour vous et vos amis de participer dès maintenant.

Nous, les humains, nous imaginons être l’espèce la plus brillante ; mais nous sommes sans aucun doute les premiers dans lesquels des segments de notre espèce transforment l’approvisionnement alimentaire de leur espèce en un tueur majeur.

Hmmm. Pas si brillant. Appelons-le. Faisons demi-tour, maintenant.

